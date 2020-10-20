Заседание Совбеза ООН по Карабаху: названа главная проблема конфликта

Члены Совбеза ООН придерживаются консолидированной позиции по конфликту в Нагорном Карабахе, утверждает Василий Небензя.
Главной проблемой армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе является решение вопроса обеспечения перемирия в зоне вооруженной конфронтации двух государств. В Совбезе ООН обсуждают разработку механизма контроля над установлением режима прекращения огня.
Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
По его словам, предыдущие договоренности по перемирию соблюдены не были, поэтому сейчас нужно решить, каким образом следует установить и контролировать режим прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
"Сейчас необходимо обеспечить выполнение прекращения огня - это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось. Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением", - сказал Небензя.
Также он добавил, что члены Совета безопасности ООН занимают консолидированную позицию по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
На данный момент неизвестно, каким образом будет контролироваться перемирие – задачу установления режима прекращения огня будет решать либо миссия ОБСЕ, либо наблюдательная миссия Организации объединенных наций.
"Кто там будет, в каком качестве - все еще остается вопросом, который обсуждается", - подчеркнул Небензя.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: в Баку призвали армян к борьбе за Сочи, Грузию и Краснодар
Перемирие в Нагорном Карабахе
- Вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном длится с 1987 года. Наиболее серьезное за последние годы обострение конфронтации произошло утром, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку заявили о начале военной операции в Нагорном Карабахе.
- 10 октября Азербайджан и Армения договорились о перемирии, которое не продержалось и часа. В Ереване заявили об обстрелах азербайджанцами Караханбейли, а в Баку обвинили армянскую сторону в стрельбе по территориям Тертерского и Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха.
- Новое перемирие между Баку и Ереваном вступило в силу 18 октября. Однако глубокой ночью стороны снова выдвинули обоюдоострые обвинения в срыве договоренностей.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал переговоры с Арменией и Азербайджаном, по итогам которых должен быть создан механизм контроля над прекращением огня.