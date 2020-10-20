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Заседание Совбеза ООН по Карабаху: названа главная проблема конфликта

20 октября 2020, 08:19

Члены Совбеза ООН придерживаются консолидированной позиции по конфликту в Нагорном Карабахе, утверждает Василий Небензя.

Совбез ООН
В Совбезе ООН пока не решили вопрос контроля над перемирием в Нагорном Карабахе - постпред РФ / Reuters

Главной проблемой армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе является решение вопроса обеспечения перемирия в зоне вооруженной конфронтации двух государств. В Совбезе ООН обсуждают разработку механизма контроля над установлением режима прекращения огня.

Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

По его словам, предыдущие договоренности по перемирию соблюдены не были, поэтому сейчас нужно решить, каким образом следует установить и контролировать режим прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

"Сейчас необходимо обеспечить выполнение прекращения огня - это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось. Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением", - сказал Небензя.

Также он добавил, что члены Совета безопасности ООН занимают консолидированную позицию по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

На данный момент неизвестно, каким образом будет контролироваться перемирие – задачу установления режима прекращения огня будет решать либо миссия ОБСЕ, либо наблюдательная миссия Организации объединенных наций.

"Кто там будет, в каком качестве - все еще остается вопросом, который обсуждается", - подчеркнул Небензя.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: в Баку призвали армян к борьбе за Сочи, Грузию и Краснодар

Перемирие в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах Собез ООН Василий Небензя Война в Карабахе
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