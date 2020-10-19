Засуха в Крыму: Россия даст 50 млрд рублей на воду

В России хотят решить проблему с водой в Крыму / eadaily.com

В России хотят направить около 50 млрд рублей (примерно 18 млрд гривен - Главред.) на "реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения" оккупированного Крыма. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей. Большая часть - из федерального бюджета. Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки", - заявил Мишустин​.

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Он отметил, что это позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением оккупированный полуостров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич обсудил ситуацию с водоснабжением незаконно оккупированного Крыма.

По словам министра, одной из его рекомендаций была необходимость немедленно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой.

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