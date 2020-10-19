Засуха в Крыму: Россия даст 50 млрд рублей на воду

Правительство РФ обещает полностью обеспечить качественным водоснабжением жителей Крыма.
В России хотят направить около 50 млрд рублей (примерно 18 млрд гривен - Главред.) на "реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения" оккупированного Крыма. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей. Большая часть - из федерального бюджета. Это сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки", - заявил Мишустин.
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Он отметил, что это позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением оккупированный полуостров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич обсудил ситуацию с водоснабжением незаконно оккупированного Крыма.
По словам министра, одной из его рекомендаций была необходимость немедленно отреагировать на проблему снабжения Крыма водой.
Засуха в Крыму - о чем ранее сообщал Главред:
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Россия пытается с помощью давления склонить Украину к восстановлению водоснабжения аннексированного Крыма, заявили в представительстве президента Украины.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что власти Российской Федерации в официальном порядке не обращались к украинскому правительству по поводу подачи пресной воды в оккупированный РФ Крым.
- Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой, считает бывший посол США в Украине.