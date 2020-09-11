Завершились переговоры советников в нормандском формате: первые итоги

Делегаты беседовали более семи часов.
В Берлине 11 сентября состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.
"Посольство России в Германии заявило о завершении переговоров советников глав стран нормандской четверки в Берлине. Они длились более 7 часов. Ждем деталей и заявлений сторон. Пока из хороших новостей в копилке - договоренности о сохранении режима тишины на Донбассе", - сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на посольство России в Германии.
Telegram-канал Легитимный также подтвердил, что стороны договорились о продолжении режима тишины на Донбассе.
"Наш источник делится информацией относительно переговоров советников нормандского формата. Они идут уже больше 5 часов и информации пока поступает мало, но точно известно, что режим тишины будет продолжен", - обнародовали источники инсайд.
По сведениям СМИ, во время встречи не обсуждали события, связанные с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Как сообщает ТАСС, заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак после встречи заявил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе. По его словам, "прорыва" на этой встрече достичь не удалось.
Читайте такжеЭкс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах"К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений", — сказал Козак.
Представитель Кремля подчеркнул, что участники встречи договорились о поддержании режима тишины и прекращении огня в Донбассе, а также о механизмах соблюдения данных мер.
Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи политических советников в Берлине состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Напомним, встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе должна была состояться еще 28 августа. В Офисе Зеленского заявили, что дискуссию перенесли по причине командировки советника французского главы государства Макрона.
В делегации Украины в ТКГ по Донбассу заявили, что встречу фактически сорвали Россия и замглавы АП РФ Дмитрий Козак. По словам украинского переговорщика Сергея Гармаша, Москва перешла к шантажу Киева и пытается легализовать ОРДЛО в правовом поле Украины.
6 сентября российско-террористические войска на 42-й день перемирия нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В штабе ООС сделали заявление об обстрелах и пригрозили боевикам ответной реакцией.