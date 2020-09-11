Завершились переговоры советников в нормандском формате: первые итоги

Козак рассказал об итогах встречи / УНИАН

В Берлине 11 сентября состоялись переговоры советников лидеров стран нормандского формата.

"Посольство России в Германии заявило о завершении переговоров советников глав стран нормандской четверки в Берлине. Они длились более 7 часов. Ждем деталей и заявлений сторон. Пока из хороших новостей в копилке - договоренности о сохранении режима тишины на Донбассе", - сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на посольство России в Германии.

Telegram-канал Легитимный также подтвердил, что стороны договорились о продолжении режима тишины на Донбассе.

"Наш источник делится информацией относительно переговоров советников нормандского формата. Они идут уже больше 5 часов и информации пока поступает мало, но точно известно, что режим тишины будет продолжен", - обнародовали источники инсайд.

По сведениям СМИ, во время встречи не обсуждали события, связанные с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Как сообщает ТАСС, заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак после встречи заявил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе. По его словам, "прорыва" на этой встрече достичь не удалось.

Читайте такжеЭкс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах"К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений", — сказал Козак.

Представитель Кремля подчеркнул, что участники встречи договорились о поддержании режима тишины и прекращении огня в Донбассе, а также о механизмах соблюдения данных мер.