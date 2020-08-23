"Здесь лежит враг Путина": немецкие СМИ показали, где лечат Навального

Немецкие журналисты побывали в больнице, где лечат Навального / Reuters

Немецкое издание Bild опубликовало фото из клиники "Шарите" в Берлине, где лечат российского оппозиционера Алексея Навального. Оказалось, что политика держат под замком.

Об этом сообщает телеграм-канал Пул №3.

Издание показало дверь кабинета, где находится Навальный. К этой двери приклеен листочек с надписью: "Дверь, пожалуйста, держите запертой!"

"В процедурном кабинете за ней (дверью) лежит пациент, на которого смотрит весь мир - противник Путина Алексей Навальный", - громкими словами подписало это фото немецкое издание.

"Bild публикует фото двери в "Шарите", чтобы не было сомнений, что жизнь Навального в надёжных руках", - добавил уже от себя Telegram-канал "Пул № 3".

Добавим, что также в немецком издании вышла колонка о Навальном под заголовком "Путинский режим идет по трупам".

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте такжеСтало известно, кто помог вывезти Навального из Омска в БерлинНапомним, самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел утром в субботу, 22 августа, из Омска в Берлин.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Твиттере.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала она.