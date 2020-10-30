Землетрясение в Турции и Греции: количество пострадавших возросло, возникло цунами

Несколько городов затопило в результате наводнения.
Землетрясение магнитудой 6,6 баллов по шкале Рихтера, которое накануне произошло в Турции и Греции, повлекло за собой масштабные разрушения и наводнения, есть жертвы.
Как сообщает агентство Anadolu, эпицентр толчков, зафиксированных в 14:51 по местному времени, находился на глубине 16,5 км. в Эгейском море возле провинции Измир.
В Турции в результате землетрясения погибли шесть человек, более 200 пострадали, разрушены свыше 20 жилых зданий. Впоследствии возникло цунами, на местных пляжах поднялся уровень воды и населенные пункты накрыло волной.
Греческое издание Skai пишет, что землетрясение также спровоцировали серьезные разрушения на острове Самос: в городе Неон-Карловаси поврежден купол церкви Божьей Матери, а также другие здания. В городе резко поднялся уровень воды и некоторые улицы затопило.
В Греции утверждают, что подземные толчки ощущались даже в Афинах.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в твиттере, что позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования в связи с бедствием. Он подчеркнул, что какими бы ни были разногласия между странами, бывают периоды, когда народам Греции и Турции необходимо держаться вместе.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
Напомним, ранее, 19 апреля 2020 года, в Украине были зафиксированы подземные толчки в Закарпатской области. Эпицентр силы землетрясения находился на глубине пяти километров в толще земли в районе центра региона – Ужгорода. Первая серия толчков показала магнитуду в 3,1 балла по шкале Рихтера. Спустя несколько часов произошло второе землетрясение (с магнитудой ‒ 1,5 балла).
В конце января мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у берегов Ямайки и Кубы, сейсмологи предупреждали об угрозе цунами для всего Карибского бассейна.