Землетрясение в Турции и Греции: количество пострадавших возросло, возникло цунами

Землетрясение в Турции спровоцировало разрушения / Фото: Reuters

Землетрясение магнитудой 6,6 баллов по шкале Рихтера, которое накануне произошло в Турции и Греции, повлекло за собой масштабные разрушения и наводнения, есть жертвы.

Как сообщает агентство Anadolu, эпицентр толчков, зафиксированных в 14:51 по местному времени, находился на глубине 16,5 км. в Эгейском море возле провинции Измир.

В Турции в результате землетрясения погибли шесть человек, более 200 пострадали, разрушены свыше 20 жилых зданий. Впоследствии возникло цунами, на местных пляжах поднялся уровень воды и населенные пункты накрыло волной.

/ Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

Греческое издание Skai пишет, что землетрясение также спровоцировали серьезные разрушения на острове Самос: в городе Неон-Карловаси поврежден купол церкви Божьей Матери, а также другие здания. В городе резко поднялся уровень воды и некоторые улицы затопило.

В Греции утверждают, что подземные толчки ощущались даже в Афинах.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил в твиттере, что позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования в связи с бедствием. Он подчеркнул, что какими бы ни были разногласия между странами, бывают периоды, когда народам Греции и Турции необходимо держаться вместе.