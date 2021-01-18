"Жаба на трубе и бункерные воры": Навальный разругал власти РФ и призвал к уличным протестам

Российский оппозиционер оперативно записал обращение к сторонникам.
Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный обратился к своим сторонникам с призывом выходить на улицы и устраивать акции протеста. Обращение было опубликовано на YouTube ‒ сразу после того, как Химкинский горсуд (Московская область) на выездном заседании в отделении внутренних дел поместил его под арест.
"Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь — выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее", ‒ сказал Навальный.
Позднее соратник политика Леонид Волков написал в Twitter, что штабы Навального немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января 2021 года.
Позднее в Сети появилось видео того, как силовики оцепили двор суда в городе Химки, в котором собрались сторонники Навального - причем с использованием автозаков.
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Алексей Навальный новости
- 29 декабря 2020 года Федеральная служба исполнения наказания объявила Навального в розыск, обвинив его в нарушении мероприятий по контролю, которые Навальный вынужден проходить из-за условной судимости по делу Ив Роше.
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан 17 января по прилету в Москву в момент прохождения пограничного контроля в аэропорту Шереметьево.
- В полдень, 18 января, в российской столице начался суд над Алексеем Навальным. ФСИН просила арестовать политика до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное. Судьи приняли решение удовлетворить их ходатайство.