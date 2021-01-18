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Жена Навального вступает в игру: эксперт оценил новый маневр против режима Путина

18 января 2021, 13:24

По словам Андрея Золотарева, арест Алексея Навального не принесет никакой пользы самому политику.

Юлия Навальная и Алексей Навальный
Навальная будет на голову сильнее Тихановской - эксперт / instagram.com/navalny

Задержание Алексея Навального по прилету в Москву стало ожидаемым событием, иначе действия Кремля могли бы воспринять как слабость. Сторонников оппозиционера больше всего в российской столице и Санкт-Петербурге, однако остальная Россия не воспринимает его политическую деятельность. При этом можно заметить раскрутку супруги оппозиционера Юлии Навальной, которая значительно сильнее лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Как рассказал директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев в комментарии Главреду, задержание Навального в аэропорту Шереметьево стало ожидаемым событием. Российские власти не могли поступать по другому, так как в ином случае отсутствие каких-либо действий могло расцениваться в качестве слабости Кремля.

"По возвращении в Москву Алексей Навальный был задержан прямо в аэропорту. Иначе и не могло случиться, ведь российская власть должна была продемонстрировать, что она – в силе, что у нее нет никаких комплексов и ненужных рефлексий. Если ей нужно будет "закрыть" Навального – она его "закроет". Вероятнее всего, так и случится. Вопрос только в том – надолго ли… Проще всего и выгоднее всего Кремлю было бы не замечать Навального. Но, поскольку такая линия поведения была бы воспринята как признак слабости российской власти, оппозиционера все-таки задержали", - полагает аналитик.Читайте такжеВ России прямо в отделении полиции избирают меру пресечения Навальному

Золотарев акцентировал внимание на том, что стала заметна раскрутка Юлии Навальной – жены оппозиционера, которая потенциально может стать гораздо более сильным политиком, чем лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская. При этом пока непонятно, как Москва отреагирует на этот ход и будет ли задействован против Навальной репрессивный аппарат.

"Интересно в данной ситуации другое: началась активная раскрутка супруги Алексея Навального – Юлии Навальной. Именно на этой персоне теперь фокусируется основное внимание. Это было очень заметно по путешествию четы Навальных из Германии в Москву. И уже сейчас вполне очевидно, что Навальная будет на голову сильнее, нежели Тихановская: она более подготовлена, серьезна и основательна. Как будет действовать Кремль в отношении Юлии Навальной, пока что говорить рано. Однако идти на репрессивные действия в отношении женщины было бы не самым разумным решением, с точки зрения российской власти", - отметил политический эксперт.

Политолог не исключил, что ситуация с арестом может принести выгоду самому Алексею Навальному, однако указал на отсутствие поддержки у политика со стороны значительной части россиян.Читайте такжеСтало известно, где находится Навальный после задержания в Шереметьево

"Также бытует мнение, что история с задержанием сыграет Навальному только на руку. Однако не стоит переоценивать эффект от его ареста, ведь в России потенциальные сторонники Навального – это меньшинство. Хотя в Москве и Питере потенциал довольно большой – в этих городах традиционно очень большой оппозиционный заряд: самые сытые и самые оппозиционные граждане. Однако для остальной части россиян Навальный – точно не герой их романа", - подчеркнул Андрей Золотарев.

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