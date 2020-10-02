Жена Трампа рассказала о своем заражении коронавирусом

Дональд и Мелания Трамп / Фото: VOGUE

Жена президента США Мелания Трамп прокомментировала свое заражение коронавирусом.

Об этом первая леди США написала в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

По словам Мелании Трамп, из-за заражения COVID-19 ей пришлось отложить все ранее планировавшиеся встречи.

"Как очень многие американцы в этом году, я и президент США Дональд Трамп проведем карантин дома после положительных тестов на коронавирус. Мы чувствуем себя хорошо, я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, обезопасьте себя, мы пройдем через это вместе", - написала первая леди США.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заразился коронавирусной инфекцией. По его словам, коронавирус также нашли у его жены Мелании.

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"Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в Twitter.