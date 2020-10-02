Жена Трампа рассказала о своем заражении коронавирусом

Дональд Трамп с женой сдали положительные тесты на коронавирус.
Жена президента США Мелания Трамп прокомментировала свое заражение коронавирусом.
Об этом первая леди США написала в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.
По словам Мелании Трамп, из-за заражения COVID-19 ей пришлось отложить все ранее планировавшиеся встречи.
"Как очень многие американцы в этом году, я и президент США Дональд Трамп проведем карантин дома после положительных тестов на коронавирус. Мы чувствуем себя хорошо, я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, обезопасьте себя, мы пройдем через это вместе", - написала первая леди США.
Ранее сообщалось о том, что Трамп заразился коронавирусной инфекцией. По его словам, коронавирус также нашли у его жены Мелании.
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"Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в Twitter.
- По состоянию на пятницу, 2 октября, коронавирус во всем мире заразил 34 205 778 человек. Жертвами болезни стали 1 021 765 пациентов (+8 785 за сутки). В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
- В конце июля у советника Трампа по вопросам национальной безопасности Роберта О'Брайена нашли коронавирус.
- Ранее коронавирусом заразилась пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса.