"Жил в грехе": журналист рассказал, пошатнет ли рейтинг Путина внебрачная дочь

По мнению журналиста, Путин неспроста тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь и детей.
Информация о якобы внебрачной дочери президента РФ Владимира Путина Елизавете Кривоногих никак не может негативно отразиться на его рейтинге.
Об этом в интервью Алесе Бацман заявил главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Он убежден, что Путин неспроста тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь и детей ‒ даже от официального брака.
"Думаю, что никак [информация о внебрачной дочери не повлияла ‒ Главред]. А на самом деле, если бы он еще признал ее. Но он никогда не признает. Он своих-то дочерей прячет, которых мы знаем. Это его позиция. Все бы умилились", — сказал Венедиктов.
Журналист также вспомнил, как в 2018 году на совещании в Кремле лично предлагал, чтобы Путин рассказал о своих внебрачных детях.
"Я был в одной компании, которая обсуждала, как проводить кампанию по перевыборам Путина. А мы выпили все. Я говорю: Ребята, знаете, что надо сделать? Надо, чтобы он вышел с кем-то и сказал: "Вот жил в грехе. Очень долго. Вот у меня семь детей еще". И все бы заплакали. Он бы получил 99%", — подытожил Венедиктов.
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Владимир Путин и Светлана Кривоногих:
- Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.