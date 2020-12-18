"Жил в грехе": журналист рассказал, пошатнет ли рейтинг Путина внебрачная дочь

Владимир Путин / Reuters

Информация о якобы внебрачной дочери президента РФ Владимира Путина Елизавете Кривоногих никак не может негативно отразиться на его рейтинге.

Об этом в интервью Алесе Бацман заявил главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Он убежден, что Путин неспроста тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь и детей ‒ даже от официального брака.

"Думаю, что никак [информация о внебрачной дочери не повлияла ‒ Главред]. А на самом деле, если бы он еще признал ее. Но он никогда не признает. Он своих-то дочерей прячет, которых мы знаем. Это его позиция. Все бы умилились", — сказал Венедиктов.

Журналист также вспомнил, как в 2018 году на совещании в Кремле лично предлагал, чтобы Путин рассказал о своих внебрачных детях.

"Я был в одной компании, которая обсуждала, как проводить кампанию по перевыборам Путина. А мы выпили все. Я говорю: Ребята, знаете, что надо сделать? Надо, чтобы он вышел с кем-то и сказал: "Вот жил в грехе. Очень долго. Вот у меня семь детей еще". И все бы заплакали. Он бы получил 99%", — подытожил Венедиктов.

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Владимир Путин и Светлана Кривоногих: