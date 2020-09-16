Жириновский негодует из-за прозападных взглядов молодежи Беларуси

Политик возмущен, что через пять-семь лет Россия утратит иждивенца.
Депутат Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в ближайшем будущем, после акций протеста Беларусь по-прежнему будет независимым государством на иждивении России, но потом ускользнет к странам Запада.
"Чем закончится вся эпопея с Беларусью? Она будет опять на иждивении у нас. Да, при этом останется независимым государством, но, чтобы она существовала, нужно взять её на полное обеспечение. И Запад скажет: "Дураки русские, снабжают Беларусь, но через 5-7 лет она всё равно окончательно уйдет"", — написал он в своем Telegram-канале.
Жириновский утверждает, что сейчас в Беларуси процветает "сталинский режим". Политик осуждает жестокие действия беларуских силовиков.
Читайте такжеТихановская резко ответила на кредит для Беларуси от России"Посмотрите, что делают там: человек уже на земле лежит, а его бьют-бьют-бьют дубинками. Это что, специальное задание такое дали? Парень уродом будет! Ему всё отбили, и почки, и печенку", — добавил он.
По словам Жириновского, беларускую молодежь Россия уже "проиграла". Он вспоминает, что ранее встречался со студентами минских вузов, и молодые люди всегда боялись озвучить свою точку зрения.
"После такого режима Запад им всегда будет казаться более привлекательным. Всё без виз, демократия, дубинок нет, всё разрешено. Поэтому они и вышли сейчас на улицы", — отметил он.
Протесты в Беларуси:
1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.