Жириновский негодует из-за прозападных взглядов молодежи Беларуси

Жириновский прокомментировал протесты в Беларуси / УНИАН

Депутат Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в ближайшем будущем, после акций протеста Беларусь по-прежнему будет независимым государством на иждивении России, но потом ускользнет к странам Запада.

"Чем закончится вся эпопея с Беларусью? Она будет опять на иждивении у нас. Да, при этом останется независимым государством, но, чтобы она существовала, нужно взять её на полное обеспечение. И Запад скажет: "Дураки русские, снабжают Беларусь, но через 5-7 лет она всё равно окончательно уйдет"", — написал он в своем Telegram-канале.

Жириновский утверждает, что сейчас в Беларуси процветает "сталинский режим". Политик осуждает жестокие действия беларуских силовиков.

Читайте такжеТихановская резко ответила на кредит для Беларуси от России"Посмотрите, что делают там: человек уже на земле лежит, а его бьют-бьют-бьют дубинками. Это что, специальное задание такое дали? Парень уродом будет! Ему всё отбили, и почки, и печенку", — добавил он.

По словам Жириновского, беларускую молодежь Россия уже "проиграла". Он вспоминает, что ранее встречался со студентами минских вузов, и молодые люди всегда боялись озвучить свою точку зрения.

"После такого режима Запад им всегда будет казаться более привлекательным. Всё без виз, демократия, дубинок нет, всё разрешено. Поэтому они и вышли сейчас на улицы", — отметил он.

Протесты в Беларуси: