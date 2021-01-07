Жириновский посоветовал Трампу ввести в США чрезвычайное положение

Одиозный российский политик выказал свою поддержку Дональду Трампу.
Скандальный российский политик Владимир Жириновский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом немедленно ввести в стране чрезвычайное положение ‒ в связи с тем, что тот проиграл на выборах Джо Байдену.
Соответствующий пост Жириновский опубликовал на своем Telegram-канале. "События в США показывают, что хоть демократические институты и продолжают работать, но наметился перекос в борьбе против действующего президента. Его предает вице-президент Майк Пенс. Если Пенсу не нравится Трамп, то зачем же он шел с ним в паре на выборы? Чуть ситуация зашаталась - и он переметнулся", ‒ написал политик.
Жириновский считает, что Трамп имел право обратиться к своим фанатам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов в пользу Байдена и вовсе провоцировал захват Капитолия в Вашингтоне. Кроме того, российский политик полагает, что у Трампа еще осталось достаточно рычагов для воздействия на протестующих.
"Если вчера было рано, то завтра будет поздно. А в ближайшие дни у него есть все возможности для сохранения власти и прекращения произвола с фальсификацией выборов, которые наблюдал весь мир. Поэтому сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа, и мы призываем его взять всю власть в свои руки и ввести чрезвычайное положение", - добавил Жириновский.
Читайте такжеПротесты в США: руководство Конгресса перемещают на военную базу
Протесты в США - о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона, не протестами, а мятежом.