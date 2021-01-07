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Жириновский посоветовал Трампу ввести в США чрезвычайное положение

7 января 2021, 17:44
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Одиозный российский политик выказал свою поддержку Дональду Трампу.

Жириновский
Владимир Жириновский / УНИАН

Скандальный российский политик Владимир Жириновский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом немедленно ввести в стране чрезвычайное положение ‒ в связи с тем, что тот проиграл на выборах Джо Байдену.

Соответствующий пост Жириновский опубликовал на своем Telegram-канале. "События в США показывают, что хоть демократические институты и продолжают работать, но наметился перекос в борьбе против действующего президента. Его предает вице-президент Майк Пенс. Если Пенсу не нравится Трамп, то зачем же он шел с ним в паре на выборы? Чуть ситуация зашаталась - и он переметнулся", ‒ написал политик.

Жириновский считает, что Трамп имел право обратиться к своим фанатам с призывом продолжать борьбу с фальсификацией выборов в пользу Байдена и вовсе провоцировал захват Капитолия в Вашингтоне. Кроме того, российский политик полагает, что у Трампа еще осталось достаточно рычагов для воздействия на протестующих.

"Если вчера было рано, то завтра будет поздно. А в ближайшие дни у него есть все возможности для сохранения власти и прекращения произвола с фальсификацией выборов, которые наблюдал весь мир. Поэтому сегодня все симпатии должны быть на стороне Трампа, и мы призываем его взять всю власть в свои руки и ввести чрезвычайное положение", - добавил Жириновский.

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Протесты в США - о чем ранее сообщал Главред:

  • 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
  • Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
  • При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.
  • Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона, не протестами, а мятежом.
Дональд Трамп Владимир Жириновский Джо Байден протесты в США
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