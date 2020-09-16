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Житель Минска рассказал о зверствах омоновцев в СИЗО на Окрестина

16 сентября 2020, 09:39

От применения против простых людей физической силы силовики испытывали колоссальное удовольствие.

Беларусь,протесты
Житель Минска рассказал о зверствах омоновцев / Reuters

Протесты в Беларуси не утихают уже второй месяц. Практически каждый митинг сопровождается жесткими задержаниями – людей хватают прямо на улицах и грузят в автозаки. Зверства белорусских силовиков шокируют. О жестокости ОМОНа рассказал житель Минска Николай Евтушенко, который лично побывал в СИЗО на Окрестина.

Об этом сообщает НВ.

"…Я не собирался оказывать сопротивление, и когда они бежали ко мне, сразу поднял руки вверх, чтобы показать, что я против насилия. Меня сразу ударили по ногам, из-за чего моя обувь отлетела на другую улицу (весь дальнейший путь я прошел босиком). Меня подняли двое человек, заломили руки и забросили в автозак, где "принимали" трое других омоновцев, которые с криками дубасили дубинками по всему телу", - вспоминает Евтушенко вечер после выборов.

По его словам, в автозаке также были и несовершеннолетние.

"Было очень страшно. К нам закинули еще одного парня, который начал говорить: "У меня там семилетний сын, посмотрите — вон он". Парень хотел выйти к нему, однако против него применили силу, а против нас — уже во второй раз за ночь — перцовый газ. Я видел, как взрослые мужчины плачут от этого ужаса. В автозаке также были и несовершеннолетние, задержанные во время простой прогулки по улице", - сказал минчанин.

Потом задержанных отвезли в СИЗО на Окрестина, там их ждал коридор омоновцев, которые били пробегавших мимо людей дубинками.

"Складывалось ощущение, что от применения против нас, простых людей, физической силы они испытывают колоссальное удовольствие", - вспоминает Евтушенко.

Он также рассказал, что глубокой ночнью привезли еще людей, которых жестоко избили.

"В окно мы наблюдали за тем, как омоновцы с еще большей жестокостью избивали выходящих из автозаков людей. Двое парней упали, после чего их начали бить ногами. Это были не просто один-два удара, а серьезное избиение. Эти двое лежали и не шевелились, а потом, спустя время, на них просто накинули что-то белое", - рассказал о зверствах омоновцев житель Минска.

Протесты в Беларуси – что было ранее:

  • 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
  • 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
  • 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
  • 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
  • 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.

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