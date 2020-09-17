Журналист назвал сроки ввода санкций Евросоюза против режима Лукашенко

В Брюсселе по-прежнему колеблются с санкционным режимом против Минска.
Послам Европейского Союза до сих пор не удалось окончательно согласовать введение ряда ограничительных мер против правящего режима Александра Лукашенко в Беларуси. Решение могут принять в пятницу, 18 сентября.
Об этом рассказал корреспондент издания Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
По его словам, после того, как состоялось обсуждение послами ЕС вопроса санкций против Беларуси, окончательное решение так и не было принято. Санкции могут согласовать 18 сентября или же накануне заседания совета по иностранным делам.
"После того, как послы ЕС обсудили этот вопрос, окончательного "зеленого света" на санкции ЕС в отношении Беларуси по-прежнему нет. Они могут вернуться к нему в пятницу, но не исключено, что соглашение будет достигнуто перед советом по иностранным делам ЕС 21 сентября", - подчеркнул Йозвяк.Читайте такжеМассовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один удар
- Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых победу, согласно данным Центризбиркома, одержал многолетний глава государства Александр Лукашенко.
- Результаты избирательного процесса не признали оппозиция и значительная часть белорусского народа. В ночь с 11 на 12 августа прошли первые массовые протесты, в ходе которых были задержаны около 7 тысяч белорусов. Силовики массово избивали как протестующих, так и случайных прохожих.
- 15 августа в Брюсселе заявили, что Евросоюз не признает выборы президента Беларуси состоявшимися и начинает работу над санкциями против режима Лукашенко из-за фальсификации выборов и применения силы против белорусов в республике.
- Позже СМИ сообщили, что ЕС подготовил предварительный санкционный список, в который вошли 17 белорусских чиновников. Однако Лукашенко среди них нет.
- 10 сентября во французской прессе появились публикации о том, что санкции против Беларуси блокирует Кипр по причине неготовности Евросоюза ввести эмбарго против Турции, добывающей газ в кипрской экономической зоне в акватории Средиземного моря.