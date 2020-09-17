Журналист назвал сроки ввода санкций Евросоюза против режима Лукашенко

В ЕС могут согласовать санкции против Беларуси 18 сентября - журналист/ Фото Reuters

Послам Европейского Союза до сих пор не удалось окончательно согласовать введение ряда ограничительных мер против правящего режима Александра Лукашенко в Беларуси. Решение могут принять в пятницу, 18 сентября.

Об этом рассказал корреспондент издания Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, после того, как состоялось обсуждение послами ЕС вопроса санкций против Беларуси, окончательное решение так и не было принято. Санкции могут согласовать 18 сентября или же накануне заседания совета по иностранным делам.

"После того, как послы ЕС обсудили этот вопрос, окончательного "зеленого света" на санкции ЕС в отношении Беларуси по-прежнему нет. Они могут вернуться к нему в пятницу, но не исключено, что соглашение будет достигнуто перед советом по иностранным делам ЕС 21 сентября", - подчеркнул Йозвяк.Читайте такжеМассовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один удар