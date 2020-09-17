УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Журналист назвал сроки ввода санкций Евросоюза против режима Лукашенко

17 сентября 2020, 08:41

В Брюсселе по-прежнему колеблются с санкционным режимом против Минска.

Евросоюз
В ЕС могут согласовать санкции против Беларуси 18 сентября - журналист/ Фото Reuters

Послам Европейского Союза до сих пор не удалось окончательно согласовать введение ряда ограничительных мер против правящего режима Александра Лукашенко в Беларуси. Решение могут принять в пятницу, 18 сентября.

Об этом рассказал корреспондент издания Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

По его словам, после того, как состоялось обсуждение послами ЕС вопроса санкций против Беларуси, окончательное решение так и не было принято. Санкции могут согласовать 18 сентября или же накануне заседания совета по иностранным делам.

"После того, как послы ЕС обсудили этот вопрос, окончательного "зеленого света" на санкции ЕС в отношении Беларуси по-прежнему нет. Они могут вернуться к нему в пятницу, но не исключено, что соглашение будет достигнуто перед советом по иностранным делам ЕС 21 сентября", - подчеркнул Йозвяк.Читайте такжеМассовые санкции против режима Лукашенко: в Литве анонсировали еще один удар

  • Напомним, 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, на которых победу, согласно данным Центризбиркома, одержал многолетний глава государства Александр Лукашенко.
  • Результаты избирательного процесса не признали оппозиция и значительная часть белорусского народа. В ночь с 11 на 12 августа прошли первые массовые протесты, в ходе которых были задержаны около 7 тысяч белорусов. Силовики массово избивали как протестующих, так и случайных прохожих.
  • 15 августа в Брюсселе заявили, что Евросоюз не признает выборы президента Беларуси состоявшимися и начинает работу над санкциями против режима Лукашенко из-за фальсификации выборов и применения силы против белорусов в республике.
  • Позже СМИ сообщили, что ЕС подготовил предварительный санкционный список, в который вошли 17 белорусских чиновников. Однако Лукашенко среди них нет.
  • 10 сентября во французской прессе появились публикации о том, что санкции против Беларуси блокирует Кипр по причине неготовности Евросоюза ввести эмбарго против Турции, добывающей газ в кипрской экономической зоне в акватории Средиземного моря.

новости Беларуси протесты в Беларуси Евросоюз Санкции против Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Журналист назвал сроки ввода санкций Евросоюза против режима Лукашенко». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:45
Коронавирус в Украине: найдено рекордное количество больных
08:41
Журналист назвал сроки ввода санкций Евросоюза против режима Лукашенко Видео
08:40
Возвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия мнение
08:30
В российской клинике погибли четыре человека: возможные причины трагедии
08:00
Стал известен исход "битвы" Филарета с коронавирусом Видео
07:29
СМИ узнали, куда прилетел самолет с Кернесом: где будут лечить мэра Видео
07:15
Украинская супер-модель без белья показала возбужденную грудь
06:55
Кредит на конституцию: что Путин готовит Беларуси мнение
06:50
С Днем спасателя, Украина! Поздравления и крутые картинки на День рятівника
06:02
Феерические блузки и рубашки из 50-х покоряют мир этой осенью - фото Фото
05:33
Астрологи назвали лучших в мире продавцов по знаку Зодиака Видео
05:03
Ученые установили, как связаны куркума и проблемы со зрением
03:59
Глупые ошибки, которые ужасно портят наши ногти
03:41
Угроза обрушения гривны: эксперт рассказал, к чему готовиться Видео
03:04
Социолог предупредил, когда Путин пойдет на аншлюс Беларуси Видео
01:34
Какого числа Михайлово чудо 2020 и как отмечать
01:31
Гороскоп для всех на 18 сентября: раскрепощение и "черный день" Видео
00:55
"Папа знает?": Яна Кошкина публично показала фото топлес
00:19
Медики обнаружили связь между каннабисом и раком
16 сентября, среда
23:58
Эксперт пояснил, чему Зеленскому и Порошенко нужно поучиться у Путина
23:40
В России военные на учениях подбили собственный танк Т-90
23:31
Следующая пандемия будет разрушительнее Covid-19 – эксперты Видео
23:24
На трассе Киев-Чоп шесть автомобилей превратились в месиво после ДТП Фото Видео
22:57
В Медкомиссии Киева оценили шансы столицы попасть в "красную зону"
22:28
Стало известно, сколько лет в Киеве будут ремонтировать мост Патона
22:26
Кернеса увезли на лечение за границу - СМИ Видео
22:03
Коронавирус в Украине "убил" рекордное количество людей Видео
21:48
Жириновский негодует из-за прозападных взглядов молодежи Беларуси Видео
21:38
В Слуге народа ошарашили заявлением о готовности Украины к эпидемиям Видео
21:18
Гороскоп для всех на 17 сентября: чей кошелек "загрузится" в новолуние Видео
21:13
Комбуча и побочные эффекты: топ-5 Видео
21:04
Арахамия поведал, будет ли Богдан участвовать в местных выборах
21:01
Новолуние в сентябре 2020: астролог сказал, чему посвятить день
20:56
Рада не разрешила студентам-иностранцам учиться на русском языке
20:50
Сельдерей: защита от болезней и опасных состояний
20:37
В Израиле родственники хасидов устроили акцию протеста
20:24
Ученые узнали, как популярность в школе влияет на риск инсульта во взрослой жизни Видео
20:06
В США создали уникальный домашний тест на коронавирус Видео
20:01
У Кернеса коронавирус спровоцировал инсульт – СМИ
19:29
Политолог пояснил, как Зеленскому "отыгрывать доверие и рейтинги"
19:29
Художник из США хочет купить тело Ленина "хоть за миллиард"
19:03
Украину и другие страны ждет новая напасть от COVID-19 из-за климата – ученые Видео
19:00
"Ввели в заблуждение и хотели заработать": в МВД пояснили ситуацию с хасидами
18:56
Астрологи назвали невероятно талантливых манипуляторов Видео
18:38
Минкульт просит Apple и Google изъять Вконтакте у украинских пользователей
18:25
Анна Ризатдинова призналась, что стимулировало ее открыть Академию гимнастики Видео
18:14
В Беларуси оппозиционерке Колесниковой предъявили обвинение
17:44
В Украине вводят водительские права и техпаспорт нового образца
17:44
"Не торгуемся": Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах Видео
17:32
Уманский провал: почему Украина угодила в скандал из-за хасидов мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять