Журналист объяснил, почему отравление Навального выгодно Кремлю

Алексей Навальный / Reuters

Отравлением оппозиционного политика Алексея Навального власть РФ продемонстрировала, что успешно усвоила уроки Беларуси.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Instagram высказал известный и популярный российский оппозиционный журналист/публицист Александр Невзоров.

Он полагает ‒ в случае, если бы протестующих в Беларуси возглавил опытный, едины и злой лидер, то Александр Лукашенко "давно бы считал невыкопанный картофель лицом к лицу" за пределами страны.

"В отравлении Навального ничего необычного нет. Это зачистка. Дело житейское. Сработали глуповато, но оперативно. Большую часть дорогостоящего яда украли исполнители", — заявил Невзоров.

Напомним, ранее четверг утром, 20 августа, российский оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Авиалайнер в экстренном порядке посадили в Омске. Политика госпитализировали в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Навальный впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что политик отравился не из-за того, что он сам что-то съел или выпил.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил что у Навального из-за отравления неизвестным веществом мог развиться отек головного мозга.