Журналист объяснил, как США помогут Украине вернуть Крым и Донбасс

Россию могут ожидать серьезные санкции после победы на выборах президента США Джо Байдена, уверяет Иван Яковина.
Если на выборах президента США победу одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден, Вашингтон введет жесткие санкции против России, а война на Донбассе закончится уже через год. В случае победы Трампа агрессивная политика Москвы в отношении Киева будет продолжаться.
Об этом рассказал журналист Иван Яковина в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, Байден и демократы введут серьезнейшие санкции против России, которые могут сокрушить правящий режим в РФ. Байден воспринимает Украину в контексте политики безопасности западной цивилизации.
"Джо Байден понимает важность Украины для европейской и общемировой безопасности. Вместе с Демократической партией он обязательно примет адские санкции, способные уничтожить Путина. И вообще, публичное и показательное избиение российского диктатора – это одна из главных внешнеполитических задач Байдена", - считает журналист.Читайте такжеТрамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США
Кроме того, он полагает, что если на выборах победит Байден, война на Донбассе закончится через год, после чего начнутся переговоры о деоккупации Крыма. При победе Дональда Трампа ситуация для Украины не изменится.
"Его победа – это в каком-то смысле победа Украины и украинского народа. А переизбрание Трампа – это победа Путина. Для Украины победа Трампа означает продолжение бесконечной войны на Донбассе и оккупации Крыма. Если победит Байден, то уже через год, думаю, никакой войны на Донбассе не будет и начнутся переговоры о деоккупации Крыма", - подчеркнул Иван Яковина.
- Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Главными кандидатами на пост главы государства являются представитель Демократической партии Джо Байден и "республиканец", действующий глава государства Дональд Трамп.
- Согласно опубликованным 18 сентября данным опроса американской радиостанции NPR, Джо Байдена готовы поддержать 52% избирателей. Трампа – 43%. Исследование проведено совместно с PBS NewsHour и Marist.
- Добавим, 9 сентября у Трампа был зафиксирован самый высокий рейтинг с июля – его деятельность на тот момент одобряли 47% респондентов. В то же время у Трампа фиксировали высокий антирейтинг – 53% опрошенных относились к нему с недоверием.