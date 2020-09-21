Журналист объяснил, как США помогут Украине вернуть Крым и Донбасс

В случае победы Байдена США введут жесткие санкции против России - журналист / GettyImages

Если на выборах президента США победу одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден, Вашингтон введет жесткие санкции против России, а война на Донбассе закончится уже через год. В случае победы Трампа агрессивная политика Москвы в отношении Киева будет продолжаться.

Об этом рассказал журналист Иван Яковина в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Байден и демократы введут серьезнейшие санкции против России, которые могут сокрушить правящий режим в РФ. Байден воспринимает Украину в контексте политики безопасности западной цивилизации.

"Джо Байден понимает важность Украины для европейской и общемировой безопасности. Вместе с Демократической партией он обязательно примет адские санкции, способные уничтожить Путина. И вообще, публичное и показательное избиение российского диктатора – это одна из главных внешнеполитических задач Байдена", - считает журналист.Читайте такжеТрамп практически догнал Байдена: стали известны результаты нового соцопроса в США

Кроме того, он полагает, что если на выборах победит Байден, война на Донбассе закончится через год, после чего начнутся переговоры о деоккупации Крыма. При победе Дональда Трампа ситуация для Украины не изменится.

"Его победа – это в каком-то смысле победа Украины и украинского народа. А переизбрание Трампа – это победа Путина. Для Украины победа Трампа означает продолжение бесконечной войны на Донбассе и оккупации Крыма. Если победит Байден, то уже через год, думаю, никакой войны на Донбассе не будет и начнутся переговоры о деоккупации Крыма", - подчеркнул Иван Яковина.