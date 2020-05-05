"Жуткие ночные кошмары": в Беларуси рассказали об ужасах коронавируса

Александр Лукашенко на субботнике во время эпидемии коронавируса / Belta

В Беларуси, где официальные власти по-прежнему не намерены вводить карантин, масса зараженных коронавирусом COVID-19. Среди медработников царят панические настроения – количество заболевших ежедневно растет, а в терапии катастрофически не хватает персонала и больничных мест.

По словам санитарки из одного из инфекционных отделений Витебска Натальи Суворовой, медработникам приходится работать в сложных условиях. Многих ее коллег вынуждено перевели в отделение терапии в связи с острым дефицитом кадров и растущего количества заболевших.

"Сейчас всем медикам нелегко... Дома даже готовить некогда. Первое время приходили – и трупами ложились!" – сказала Суворова.

Врач Мартов, который работает в той же витебской больнице, жалуется на плохой сон и не уверен, что государство держит ситуацию под контролем. Пребывая в подавленном психологическом состоянии, он вспоминает о вспышке коронавируса в Могилеве и сетует на отсутствие внимание к пандемии коронавирусной инфекции со стороны властей.

"У меня жуткие ночные кошмары. Потому что нет ощущения, что все под контролем. Вроде только ты все под него взял, а оно потихонечку разваливается. Боишься что-то не успеть, кого-то недосмотреть… Сейчас в медицинских кругах обсуждают: произойдет ли в Могилеве то, что произошло в Витебске. Могилевские коллеги – крутые профессионалы. Но слушают ли их в высших эшелонах власти – вот в чем вопрос. У нас нация очень умных людей. Но какие принимаются в итоге решения, вы видите", - говорит Мартов.

Доктор Мартов также обеспокоен тем, сможет ли Беларусь выдержать испытание коронавирусом. Отмечая кадровый кризис и тяжелую психологическую нагрузку, он выразил надежду, что Беларуси удастся пережить пандемию коронавируса.

В Беларуси зафиксировано 16 705 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вылечились 3 196 человек, скончались 99 людей.

Ранее вирусологи подвергли критике президента Беларуси Александра Лукашенко, который в разгар эпидемии COVID-19 готовится провести торжественный парад ко Дню победы 9 мая.