Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ

Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп планировал штурмовать Капитолий 6 января вместе с митингующими. Но его отговорили от таких планов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, Трамп собирался присоединиться к митингующим, чтобы показать им свою поддержку.

Секретная служба США отговорила главу Белого дома от такой идеи. Агенты предупредили Трампа, что не смогут гарантировать его безопасность, если он осмелится устраивать беспорядки с протестующими.

"Трамп успокоился и вместо этого сел на корточки в Белом доме, чтобы посмотреть по телевидению кадры массовых беспорядков, в организации которых он обвиняется", - говорится в сообщении.

По словам нескольких источников издания, последние дни Трампа в Белом доме прошли в гневе. По словам источника, знакомого с ситуацией, он смотрел по телевизору некоторые дебаты об импичменте и разозлился на дезертирство республиканцев.

В то же время Белый дом отказался комментировать эту историю. Секретная служба также отказалась комментировать предполагаемое желание Трампа посетить Капитолий 6 января.

Хотя Трамп публично не заявил о своем намерении предпринять такой шаг, один из чиновников Белого дома заявил агентству: "Я ожидал этого".

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