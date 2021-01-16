Злой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ

Последние дни Трампа в Белом доме прошли в гневе.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп планировал штурмовать Капитолий 6 января вместе с митингующими. Но его отговорили от таких планов.
Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, Трамп собирался присоединиться к митингующим, чтобы показать им свою поддержку.
Секретная служба США отговорила главу Белого дома от такой идеи. Агенты предупредили Трампа, что не смогут гарантировать его безопасность, если он осмелится устраивать беспорядки с протестующими.
"Трамп успокоился и вместо этого сел на корточки в Белом доме, чтобы посмотреть по телевидению кадры массовых беспорядков, в организации которых он обвиняется", - говорится в сообщении.
По словам нескольких источников издания, последние дни Трампа в Белом доме прошли в гневе. По словам источника, знакомого с ситуацией, он смотрел по телевизору некоторые дебаты об импичменте и разозлился на дезертирство республиканцев.
В то же время Белый дом отказался комментировать эту историю. Секретная служба также отказалась комментировать предполагаемое желание Трампа посетить Капитолий 6 января.
Хотя Трамп публично не заявил о своем намерении предпринять такой шаг, один из чиновников Белого дома заявил агентству: "Я ожидал этого".
Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:
- 13 января Палата представителей 232 голосами объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу. Он стал первым президентом в истории Америки, которому импичмент был объявлен дважды. Политика обвинили в подстрекательстве к восстанию в стране по мотивам событий у Капитолия.
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
- 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
- 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере десять сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.