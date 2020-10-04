Зверства белорусского ОМОНа: в Гродно силовики беспощадно повязали ребенка

Силовики задержали ребенка в Гродно / tut.by

В Беларуси во время массовых акций протеста силовики жестко задержали 13-летнюю девочку – распылили ей в лицо перцовый газ, заломили руки и потащили по земле. Инцидент произошел в городе Гродно.

Несовершеннолетнюю отвезли районное управление внутренних дел, откуда ее забрала мама. Правда, в отношении подростка уже начат административный процесс.

"Предположительно, на это видео попал момент задержания 13-летней девочки в Гродно. Ее ведут под руки, люди вокруг кричат: "Отпустите ребенка", – сказано в подписи к ролику.

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Отмечалось также, что несовершеннолетнюю задержали вместе с отцом и развезли по разным РУВД. При этом девочку оттуда забрала мать.

Со своей стороны начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко заявил, что задержание ребенка связано с поведением ее отца. По словам силовика, тот, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, "оказал неповиновение правоохранителям, высказывался нецензурными словами".

"В это время было сделано предупреждение, но мужчина продолжал вести себя неадекватно, нагло. Рядом стояла эта девушка. Когда в отношении мужчины начали применять физическую силу, она стала обливать сотрудника органов из бутылки с колой. Девушка вместе с отцом была задержана и доставлена в РУВД, вызвана мать. В отношении отца девочки и ее самой начат административный процесс", – цитирует правоохранителя издание Onliner.