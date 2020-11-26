Звезда фильма Бриллиантовая рука объяснила, почему попала в больницу

Светлана Светличная сообщила, что находится в больнице на обследовании из-за головных болей / Скриншот

Звезда фильма Бриллиантовая рука – 80-летняя советская и российская актриса Светлана Светличная, поделилась, что находится в московской больнице на обследовании.

Артистка сказала РИА Новости, что проходит обследование в Первой градской больнице Москвы.

По словам Светличной, она находится на обследовании из-за головных болей.

Собеседница добавила, что причиной болей может быть удар по голове – ей во время сьемок дома на голову упала металлическая конструкция для подвешивания светильников над сценой (софит).

"Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать", – сказала актриса.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 26 ноября Светлана Светличная экстренно госпитализирована в одну из больниц Москвы.

Журналисты выяснили, что актриса жаловалась на головные боли. Также появилась информация, что у Светличной инсульт.

Справка. Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года на территории Армении, которая тогда входила в состав СССР и называлась Армянская ССР, пишет Wikipedia.

Город, в котором родилась актриса, назывался Ленинакан, его нынешнее название – Гюмри.

Светличная получила всесоюзную славу после съемок в фильме режиссера Леонида Гайдая Бриллиантовая рука (1968 год) – сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну.

В 1974 году получила звание заслуженная артистка РСФСР.