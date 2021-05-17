У Кабміні відреагували на паливний бунт автозаправок / УНІАН

У Кабміні відреагували на паливний бунт автозаправок ОККО, WOG, SOCAR і KLO, які відмовилися продавати паливо преміумкласу. В уряді зазначили, що постанова про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин і дизельне паливо не стосується преміального палива.

У Міністерстві розвитку економіки торгівлі та сільського господарства роз'яснили, що дія постанови Кабінету Міністрів від 14 травня поширюється на автомобільні бензини і дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22 квітня 2020 року, а саме на бензин марки А-92, бензин марки А-95 і дизельне паливо.

"Під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає" брендове преміальне паливо "з поліпшеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на АЗС для автомобілів преміумсегменту за ціною вищою, ніж соціально значуще паливо", - йдеться в повідомленні.

Паливний бунт в Україні - про що йшлося раніше: