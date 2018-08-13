Экс-посол Грузии назвал вероятные следующие жертвы Путина Экс-посол Грузии назвал вероятные следующие жертвы Путина Дипломат считает, что соседние с Россией страны должны быть крайне осторожными.
Главное за день
РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
В реабилитационном центре под Киевом силой удерживали людей разного возраста
Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце из-за "неприемлемого сценария"
Украина вошла в пятерку лидеров по покупке подержанных авто из Германии – Bloomberg
За принудительное взыскание долгов с "Газпрома" "Нафтогаз" выложит €10 млн
СМИ разузнали, какова вероятность запуска в Украине платежного сервиса PayPal
Чешская компартия обвинила Украину в подавлении "Пражской весны" 1968 года
Годар, Лоуч и другие. В Европе более сотни деятелей культуры призвали россиян отпустить Сенцова
Чат із синоптиком Наталкою Діденко
В полиции сказали, кто напал на ломбард в Киеве
Арестованный бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" вышел на свободу под миллионный залог
Путин и Меркель обсудят Украину: названа дата
Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить
Почему нет смысла призывать к бойкоту фильма о Василии Стусе
все главные новости
Мнения
Андрій Кокотюха
Вчера, 12:47
Почему нет смысла призывать к бойкоту фильма о Василии Стусе
Андрей Головачев
Вчера, 10:33
Криминализация власти в Украине: где взять новую элиту?
Виталий Портников
Вчера, 10:15
Когда Путин освободит Сенцова?
Виктор Небоженко
Вчера, 08:04
Страна парадоксов: с чем Украина подошла к выборам-2019
Кость Бондаренко
Вчера, 06:59
Операция Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборы
все мнения
Популярное
Операция Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборы

Операция Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборы

Жена Позитива из «Время и Стекло» взволновала поклонников сексуальными формами Жена Позитива из «Время и Стекло» взволновала поклонников сексуальными...
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить
«Маковейчики», что несут в церковь и как поздравляют: все, что нужно знать о празднике Маковея-2018 «Маковейчики», что несут в церковь и как поздравляют: все, что нужно...
Новости
05:07
"И никто не откажет". В Англии выпустили пиво, "разжигающее" в людях желание секса
04:46
Саакашвили назвал Порошенко "дебилом" из-за обвинений в наркомании
04:18
"Сосок правый набух". Глюкоза покрасовалась на съемках комедии
04:01
Смертельное фото. В Африке бегемот-каннибал загрыз китайского туриста
03:36
"Жар-птица": Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом
03:03
В Украине предложили обзавестись своим "списком Магнитского"
02:52
В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют Видео
02:36
Экс-посол Грузии в Украине прокомментировал новые санкции США против России
02:17
Холли Берри показала обнаженную грудь в мокрой майке: опубликовано фото
01:51
РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
01:30
Найден архивный снимок обнаженной Мерилин Монро: опубликовано фото
01:05
Скандал вокруг фильма "Стус": в Госкино сделали заявление о Медведчуке и цензуре Видео
00:28
В "Укрзализныце" прокомментировали ведение соцсетей за 740 тыс. гривен
13 августа, понедельник
23:56
Экс-посол Грузии назвал вероятные следующие жертвы Путина
23:50
Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год, в котором Украине положено 250 миллионов долларов
23:16
В реабилитационном центре под Киевом силой удерживали людей разного возраста
23:15
Массовый сбой Twitter, Facebook и Viber - поступают жалобы со всех концов света
23:00
Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом
22:57
"Сосок" вместо Непала и "кнопка" вместо Бутана: стали известны самые позорные оговорки Трампа
22:46
Сотрудники аэропорта "Борисполь" копаются в вещах пассажиров: опубликовано видео Видео
22:39
Акции Amazon превысили исторический максимум
22:09
Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце из-за "неприемлемого сценария" Видео
21:59
Плотницкому и еще двум главарям террористов "ЛНР" зачитали обвинение по делу сбитого Ил-76
21:28
"Укроборонпром" потерял десять позиций в рейтинге мировых производителей оружия
21:15
Власти пообещали жестко контролировать скорость интернета в Украине: что известно
21:13
В Полтаве националисты разгромили офис коммунистов в здании суда
20:56
У Ирана появилась новая баллистическая ракета
20:55
"Отели будут более снисходительными": чего ждать украинским туристам от падения турецкой лиры
20:53
Возможная любовница мужа Лорак рассказала о "дружеских отношениях" с ним Видео
20:32
Словацкая NAFTA готовится начать работы на Юзовском месторождении
20:22
Украина вошла в пятерку лидеров по покупке подержанных авто из Германии – Bloomberg
20:05
За принудительное взыскание долгов с "Газпрома" "Нафтогаз" выложит €10 млн
19:59
Появилось видео испытаний нового украинского танка Видео
19:52
Названы применяемые Россией к политзаключенным виды пыток
19:36
Насилие против демонстрантов неприемлемо, виновники должны быть наказаны - президент Румынии
19:29
"Журналисты — провокаторы и вруны": Лайма Вайкуле прокомментировала скандал вокруг своего заявления о Крыме Видео
19:26
Ющенко поделился методом победы над российской агрессией
18:58
Стало известно, сколько партия Тимошенко заплатила на свою программу "Новый курс"
18:34
Стало известно, когда в Киев прибудет миссия МВФ
18:15
СМИ разузнали, какова вероятность запуска в Украине платежного сервиса PayPal
18:13
"Красивенный гейзер": в Киеве снова прорвало водопровод, на этот раз у центрального ЗАГСа Видео
17:47
Россияне планируют закрыть свой крупный дочерний украинский банк - СМИ
17:45
В Украину перевели в 9 раз больше денег, чем из Украины
17:20
Чешская компартия обвинила Украину в подавлении "Пражской весны" 1968 года Видео
17:17
Ученые рассказали, как и почему стресс чаще убивает мужчин
16:48
Годар, Лоуч и другие. В Европе более сотни деятелей культуры призвали россиян отпустить Сенцова
16:28
Стакан не расплещется: показали видео работы стабилизации орудий украинских бронекатеров Видео
16:19
"Маковейчики", что несут в церковь и как поздравляют: все, что нужно знать о празднике Маковея-2018 Видео
15:46
" А почему трусы видно?": Надя Дорофеева возмутила фанатов странным нарядом
15:35
Обвал лиры. Турция способна запустить механизм глобального экономического кризиса — эксперт
все новости
Чаты
Следующий чат
Наталка Диденко
15 августа, 13:30
Наталка Диденко
Синоптик
Задать вопрос
Архив чатов
Григол Катамадзе 34
Григол Катамадзе
Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине в 2000-2007 и 2009-2013 гг.
Читать ответы
Сергей Фурса 43
Сергей Фурса
Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Читать ответы
Протоиерей Георгий Коваленко 43
Протоиерей Георгий Коваленко
Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер
Читать ответы
Ірена Карпа 34
Ірена Карпа
Письменниця, співачка гурту Qarpa, культурний дипломат
Читать ответы
все чаты
Видео
В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют `
Скандал вокруг фильма Скандал вокруг фильма "Стус": в Госкино сделали заявление о Медведчуке и цензуре `
Сотрудники аэропорта Сотрудники аэропорта "Борисполь" копаются в вещах пассажиров: опубликовано видео `
Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце из-за Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце из-за "неприемлемого сценария" `
Возможная любовница мужа Лорак рассказала о Возможная любовница мужа Лорак рассказала о "дружеских отношениях" с ним `
Появилось видео испытаний нового украинского танка Появилось видео испытаний нового украинского танка `
все видео
Фото
“Бешеный трафик”. В Сети снова потроллили пустующий Крымский мост, опубликованы фото “Бешеный трафик”. В Сети снова потроллили пустующий Крымский мост, опубликованы фото
Румынию охватили массовые акции протеста, на улицах тысячи людей Румынию охватили массовые акции протеста, на улицах тысячи людей
Звездопад Персеиды: Reuters опубликовало яркие фото из разных стран Звездопад Персеиды: Reuters опубликовало яркие фото из разных стран
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов
В Украине презентовали новую САУ В Украине презентовали новую САУ "Богдана"
все фото
Новости парнеров
Деньги
Словацкая NAFTA готовится начать работы на Юзовском месторождении Словацкая NAFTA готовится начать работы на Юзовском месторождении
За принудительное взыскание долгов с «Газпрома» «Нафтогаз» выложит €10 млн За принудительное взыскание долгов с "Газпрома" "Нафтогаз" выложит...
СМИ разузнали, какова вероятность запуска в Украине платежного сервиса PayPal СМИ разузнали, какова вероятность запуска в Украине платежного сервиса...
Россияне планируют закрыть свой крупный дочерний украинский банк - СМИ Россияне планируют закрыть свой крупный дочерний украинский банк -...
Обвал лиры. Турция способна запустить механизм глобального экономического кризиса — эксперт Обвал лиры. Турция способна запустить механизм глобального экономического...
Стало известно, почему стремительно обвалился курс биткоина Стало известно, почему стремительно обвалился курс биткоина
все новости раздела
Украина
РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
Скандал вокруг фильма "Стус": в Госкино сделали заявление о Медведчуке...
В "Укрзализныце" прокомментировали ведение соцсетей за 740 тыс. гривен
Экс-посол Грузии назвал вероятные следующие жертвы Путина
В реабилитационном центре под Киевом силой удерживали людей разного...
все новости раздела
Политика
Саакашвили назвал Порошенко "дебилом" из-за обвинений в наркомании
Саакашвили назвал Порошенко "дебилом" из-за обвинений в наркомании
В Украине предложили обзавестись своим "списком Магнитского"
Стало известно, сколько партия Тимошенко заплатила на свою программу...
"Обманывал и "кидал": Саакашвили рассказал, как Порошенко зарабатывал...
Путин и Меркель обсудят Украину: названа дата
все новости раздела
Наука
Ученые рассказали, как и почему стресс чаще убивает мужчин Ученые рассказали, как и почему стресс чаще убивает мужчин
Ученые определили скорость смерти клеток Ученые определили скорость смерти клеток
Звездопад Персеиды: Reuters опубликовало яркие фото из разных стран Звездопад Персеиды: Reuters опубликовало яркие фото из разных стран
Земля может за несколько лет превратиться в "парник" Земля может за несколько лет превратиться в "парник"
NASA со второй попытки запустило зонд к Солнцу: опубликовано видео NASA со второй попытки запустило зонд к Солнцу: опубликовано видео
Когда и где наблюдать Персеиды в Украине в это воскресенье Когда и где наблюдать Персеиды в Украине в это воскресенье
все новости раздела
Спорт
"Динамо" - "Славия": анонс ответного матча квалификации Лиги Чемпионов, где смотреть, котировки букмекеров "Динамо" - "Славия": анонс ответного матча квалификации Лиги Чемпионов,...
Результаты матчей УПЛ: в лидерах «Александрия», «Черноморец» и «Заря». Видео голов Результаты матчей УПЛ: в лидерах "Александрия", "Черноморец" и "Заря"....
Стала известна дата супербоя Кличко — Льюис Стала известна дата супербоя Кличко — Льюис
В Чехии фанатов "Славии" пугают киевскими ультрас: "Вас могут ограбить и побить" В Чехии фанатов "Славии" пугают киевскими ультрас: "Вас могут ограбить...
"В Украине гражданская война": посольство Украины требует от "Браги" исправить ошибки в промо-ролике "В Украине гражданская война": посольство Украины требует от "Браги"...
"Угасающий игрок": трансфер Ярмоленко угодил в ТОП самых глупых переходов межсезонья "Угасающий игрок": трансфер Ярмоленко угодил в ТОП самых глупых переходов...
все новости раздела
Stars
"Сосок правый набух". Глюкоза покрасовалась на съемках комедии
"Сосок правый набух". Глюкоза покрасовалась на съемках комедии
"Жар-птица": Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом
"Жар-птица": Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом
Холли Берри показала обнаженную грудь в мокрой майке: опубликовано фото
Холли Берри показала обнаженную грудь в мокрой майке: опубликовано...
Найден архивный снимок обнаженной Мерилин Монро: опубликовано фото
Найден архивный снимок обнаженной Мерилин Монро: опубликовано фото
Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом
Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом
Возможная любовница мужа Лорак рассказала о «дружеских отношениях» с ним
Возможная любовница мужа Лорак рассказала о "дружеских отношениях"...
все новости раздела
Жизнь
"И никто не откажет". В Англии выпустили пиво, "разжигающее" в людях желание секса "И никто не откажет". В Англии выпустили пиво, "разжигающее" в людях...
Смертельное фото. В Африке бегемот-каннибал загрыз китайского туриста Смертельное фото. В Африке бегемот-каннибал загрыз китайского туриста
В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют
«Маковейчики», что несут в церковь и как поздравляют: все, что нужно знать о празднике Маковея-2018 "Маковейчики", что несут в церковь и как поздравляют: все, что нужно...
Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
все новости раздела
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять