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Медведчук vs "Стус": почему возник скандал вокруг фильма
Конец близок: состояние голодающего Сенцова ухудшилось
"Адские" санкции США против России
Гривна падает. Что будет дальше?
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Чат із синоптиком Наталкою Діденко
В полиции сказали, кто напал на ломбард в Киеве
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Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить
Почему нет смысла призывать к бойкоту фильма о Василии Стусе
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Андрій Кокотюха
Вчера, 12:47
Почему нет смысла призывать к бойкоту фильма о Василии Стусе
Андрей Головачев
Вчера, 10:33
Криминализация власти в Украине: где взять новую элиту?
Виталий Портников
Вчера, 10:15
Когда Путин освободит Сенцова?
Виктор Небоженко
Вчера, 08:04
Страна парадоксов: с чем Украина подошла к выборам-2019
Кость Бондаренко
Вчера, 06:59
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04:18
"Сосок правый набух". Глюкоза покрасовалась на съемках комедии
04:01
Смертельное фото. В Африке бегемот-каннибал загрыз китайского туриста
03:36
"Жар-птица": Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом
03:03
В Украине предложили обзавестись своим "списком Магнитского"
02:52
В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют
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02:36
Экс-посол Грузии в Украине прокомментировал новые санкции США против России
02:17
Холли Берри показала обнаженную грудь в мокрой майке: опубликовано фото
01:51
РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
01:30
Найден архивный снимок обнаженной Мерилин Монро: опубликовано фото
01:05
Скандал вокруг фильма "Стус": в Госкино сделали заявление о Медведчуке и цензуре
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В "Укрзализныце" прокомментировали ведение соцсетей за 740 тыс. гривен
13 августа, понедельник
23:56
Экс-посол Грузии назвал вероятные следующие жертвы Путина
23:50
Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год, в котором Украине положено 250 миллионов долларов
23:16
В реабилитационном центре под Киевом силой удерживали людей разного возраста
23:15
Массовый сбой Twitter, Facebook и Viber - поступают жалобы со всех концов света
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Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом
22:57
"Сосок" вместо Непала и "кнопка" вместо Бутана: стали известны самые позорные оговорки Трампа
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Акции Amazon превысили исторический максимум
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Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце из-за "неприемлемого сценария"
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Плотницкому и еще двум главарям террористов "ЛНР" зачитали обвинение по делу сбитого Ил-76
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"Укроборонпром" потерял десять позиций в рейтинге мировых производителей оружия
21:15
Власти пообещали жестко контролировать скорость интернета в Украине: что известно
21:13
В Полтаве националисты разгромили офис коммунистов в здании суда
20:56
У Ирана появилась новая баллистическая ракета
20:55
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Названы применяемые Россией к политзаключенным виды пыток
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Насилие против демонстрантов неприемлемо, виновники должны быть наказаны - президент Румынии
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"Журналисты — провокаторы и вруны": Лайма Вайкуле прокомментировала скандал вокруг своего заявления о Крыме
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18:58
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Стало известно, когда в Киев прибудет миссия МВФ
18:15
СМИ разузнали, какова вероятность запуска в Украине платежного сервиса PayPal
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"Красивенный гейзер": в Киеве снова прорвало водопровод, на этот раз у центрального ЗАГСа
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Россияне планируют закрыть свой крупный дочерний украинский банк - СМИ
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В Украину перевели в 9 раз больше денег, чем из Украины
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17:17
Ученые рассказали, как и почему стресс чаще убивает мужчин
16:48
Годар, Лоуч и другие. В Европе более сотни деятелей культуры призвали россиян отпустить Сенцова
16:28
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15 августа, 13:30
Наталка Диденко
Синоптик
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Григол Катамадзе
Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине в 2000-2007 и 2009-2013 гг.
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43
Сергей Фурса
Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
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43
Протоиерей Георгий Коваленко
Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер
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34
Ірена Карпа
Письменниця, співачка гурту Qarpa, культурний дипломат
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Скандал вокруг фильма "Стус": в Госкино сделали заявление о Медведчуке и цензуре
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Сотрудники аэропорта "Борисполь" копаются в вещах пассажиров: опубликовано видео
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Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце из-за "неприемлемого сценария"
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Возможная любовница мужа Лорак рассказала о "дружеских отношениях" с ним
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Появилось видео испытаний нового украинского танка
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