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Что символизируют 12 блюд украинского Рождества: неожиданный ответ священника

Юрий Берендий
14 ноября 2024, 15:20
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На Сочельник традиция приготовления 12 блюд символизирует полноту и духовное богатство года, глубоко связывая семейные ценности и народные обычаи.
Что символизируют 12 блюд украинского Рождества: неожиданный ответ священника
Что означают 12 блюд на Сочельник - обязательно ли готовить 12 блюд / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему на рождественском столе должно быть 12 блюд
  • Что они означают
  • Какие есть обряды и верования на Сочельник

Празднование Сочельника невозможно представить без традиции приготовления 12 блюд. Однако, откуда возникла эта традиция, и почему именно 12 блюд символизируют этот праздничный вечер. Об этом в видео на YouTube канале "Credo" рассказал священник, доктор богословия и литургист Виталий Слободян.

Главред выяснил, что должно быть на Рождественском столе 2024 года.

Почему на рождественском столе должно быть 12 блюд

По словам Виталия Слободяна, традиция приготовления именно 12 блюд на Сочельник имеет глубокие символические значения. Во времена голода люди часто могли позволить себе только три блюда на праздничном столе, где цифра три символизировала "полноту" и духовное завершение: "Три - это сегодня, вчера и завтра, своеобразная полнота нашей жизни".

Позже, в разные периоды, количество блюд увеличивалось до семи, что отражало полноту недели, и впоследствии до 12, которые символизировали весь годовой цикл.

"Число 12 во многих культурах имеет особое значение, ведь оно ассоциируется с полнотой года, месяцами календаря, а также с библейскими мотивами, например 12 апостолов", - объясняет Виталий Слободян.

Смотрите видео о том, что означают 12 блюд на рождественском столе:

Народные верования и обряды на Сочельник

В прошлом украинцы также верили, что богатый стол в Сочельник будет способствовать достатку в следующем году. Господин Слободян объясняет, что с давних времен бытовало мнение, что "чем богаче стол на вигилию, тем богаче будет год".

Это верование было распространено среди простых людей, и оно имело целью усилить ощущение праздничности и веру в лучшее будущее.

Кроме количества блюд, много других примет и обычаев также были связаны с вечером перед Рождеством. Например, не пили воду до ужина, а только узвар, чтобы летом во время жатвы не испытывать жажды.

"Эти народные верования нужно рассматривать как символы религиозности, которые отражали образ мышления людей", - подчеркивает Виталий Слободян. Христианство пыталось превратить такие обычаи в христианские ценности и адаптировать их для верующих.

Обязательно ли готовить 12 блюд

Сегодня традиция приготовления 12 блюд для многих стала символом праздничности, но не является жесткой обязанностью. Как отмечает господин Слободян: "Не от 12-ти блюд зависит наша духовная жизнь".

Это скорее культурный обычай, который не противоречит христианской вере, но и не является критически важным для религиозной жизни.

"Это традиция, которая имеет больше символическое значение, но не является магической или обязательной", - заключает он.

Что символизируют 12 блюд украинского Рождества - что должно быть на Рождественском столе 2024 года

Одной из старейших традиций украинцев является празднование Рождественской вечери 24 декабря. В этот вечер на столе обязательно должны быть 12 постных блюд, приготовленных без использования масла, молока, яиц, сметаны и мяса, говорится в материале проекта "Ukraine.ua".

Одна из версий связывает это число с солнцем, которому поклонялись предки, но христианская традиция объясняет его как символ 12 апостолов Христа. Поэтому каждое из блюд имеет свою символику и важное значение.

  • Кутья является главным блюдом ужина, приготовленным из пшеницы с добавлением меда, мака, орехов и сухофруктов, что символизирует единство с Богом и предками.
  • Голубцы с рисом и грибами ассоциируются сголубем - символом Божьей любви.
  • Вареники означают достаток, а добавление монетки в один из них предвещает богатство.
  • Постный борщ символизирует мир и согласие.
  • Сеченики с горохом олицетворяют слезы Божьей Матери.
  • Рыбные блюда, потому, что рыба является символом Христа.
  • Деруны и вареный картофель являются неотъемлемыми частями праздничного стола.
  • Тушеная капуста с грибами символизирует силу и совместный труд.
  • Блины - это символ солнца, связанный с Божьим Сыном в христианстве.
  • Узвар, отвар из сухофруктов, олицетворяет жизнь, подаренную Христом, а хлеб символизирует жизнь, смерть и воскресение, поэтому к нему всегда относятся с уважением.

На Сочельник есть определенный порядок потребления блюд: сначала кутья, потом борщ, голубцы, вареники, рыба, капуста, а в завершение - узвар. Часто дети несут ужин крестным или бабушкам и дедушкам.

Хотя сегодня правила празднования немного изменились, украинцы продолжают беречь старинные традиции, которые передаются из поколения в поколение.

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Кто такой Виталий Слободян

Виталий Слободян - священник, член Конгрегации Страстей Господних (пассионисты), доктор пасторального богословия, литургист. Служит в пгт. Смотрич (Каменец-Подольская диецезия), является настоятелем нескольких местных приходов.

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