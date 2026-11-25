Парикмахер Мария назвала модные стрижки зимы 2027 года.

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Стрижки - зима 2027 / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие стрижки на зиму 2027 подойдут для коротких и длинных волос

Чем текстурный боб отличается от бикси

Что нужно учитывать при выборе стрижки

Зимние аксессуары и верхняя одежда могут влиять на то, как волосы лежат и ведут себя в течение дня. Главред расскажет о трех стрижках, которые парикмахеры рекомендуют сделать этой зимой.

Текстурный боб - модная стрижка на зиму 2027

Текстурный боб опытный парикмахер Мария советует тем, кто зимой часто носит объемные капюшоны и шарфы. Такая стрижка придает прядям легкости и подвижности. Длина может быть как до подбородка, так и чуть ниже.

видео дня

"Для тех, кто носит объёмные капюшоны и шарфы, которые мешают волосам, лучше всего подойдёт текстурный боб. Он придаёт волосам лёгкость и подвижность. Может быть вот такой длины - до подбородка или ниже", - пояснила парикмахер.

Текстурный боб / скриншот из видео

Бикси - трендовая стрижка для коротких волос

Бикси сочетает в себе черты боба и пикси. По словам Марии, стрижка имеет приподнятую затылочную часть, длинную челку или может быть без неё. Также для неё характерны слои. Такой вариант сочетает женственность с более дерзким настроением.

"Бикси - самый модный тренд этого года, и в дальнейшем он останется актуальным. Это гибрид бикси и боба. Имеет приподнятую затылочную часть, длинную челку или без челки и, конечно, слои. Она выглядит женственно и дерзко одновременно", - рассказала Мария.

Бикси / скриншот из видео

Слои - стрижка для тех, кто хочет сохранить длину

Тем, кто не планирует стричься коротко, но хочет освежить образ, парикмахер советует обратить внимание на стрижки со слоями. Такой вариант позволяет сохранить длину волос и одновременно придать прическе новый вид.

"Для тех, кто хочет сохранить длину, но стремится к каким-то изменениям, очень круто сделать слои. Это романтично, женственно, красиво", - отметила специалистка.

Стрижка с слоями / скриншот из видео

Как выбрать стрижку на зиму 2027

Прежде чем выбирать одну из трендовых стрижек, Мария советует учитывать особенности конкретного человека. Важны форма головы, образ жизни, текстура волос и типаж. Именно эти факторы помогают определить, какая стрижка будет уместной.

"Но есть одно "но". У каждого своя голова, свой образ жизни, своя текстура и свой типаж. Чтобы подобрать подходящую стрижку, нужно разбираться в этих трёх вещах", - подчеркнула парикмахер.

Зимние стрижки 2027 - советы парикмахера смотрите здесь.

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