Украине не хватает ракет PAC-3 для Patriot, а четыре оплаченные союзниками партии перехватчиков до сих пор не получили разрешения США.

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Лишь 26 из 331 ракеты - почему ПВО Украины почти не сбивает баллистику / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Главные цифры:

За три месяца ПВО сбила лишь 26 российских баллистических ракет

По оценке OSINT-аналитиков, РФ выпустила около 331 такой ракеты

Четыре партии PAC-3 для Украины пока не одобрены в США

За сентябрь, октябрь и ноябрь украинская противовоздушная оборона перехватила лишь 26 российских баллистических и гиперзвуковых ракет. При этом страна-агрессор, по оценке OSINT-аналитиков, выпустила по Украине около 331 такой ракеты, то есть сбить удалось примерно 8% целей. На этом фоне Киев испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для Patriot.

Об этом сообщает издание Kyiv Post, проанализировавшее данные Воздушных сил ВСУ.

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По подсчетам издания, в сентябре украинские военные перехватили восемь баллистических и гиперзвуковых ракет, в октябре - 11, в ноябре - семь. Общее количество таких ракет, выпущенных оккупантами за этот период, Воздушные силы не публикуют.

Исследовательская группа Frontline Data Lab подсчитала, что за 83 дня российские войска, вероятно, запустили 248 баллистических и 83 гиперзвуковые ракеты. Это 331 цель, из которых около 92% сбить не удалось.

Почему Украине не хватает ракет для Patriot

Защищаться от российских баллистических ракет Искандер-М Украина может прежде всего с помощью перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot. Как отмечает Kyiv Post, пустые пусковые установки Patriot означают, что почти каждая российская баллистическая ракета может достичь цели.

По данным Европейской правды со ссылкой на Financial Times, союзники Киева уже оплатили около 60 перехватчиков - примерно 40 PAC-3 и 20 менее эффективных PAC-2. Часть из них хранится на складах в Европе, но для экспорта и реэкспорта ракет нужно разрешение Вашингтона.

Восемь ракет PAC-3 должны были передать Украине в сентябре, по десять - в октябре и ноябре, еще 12 - в декабре. Однако ни одна из этих четырех партий пока не получила разрешения на отправку. Представитель Пентагона заявил FT, что политика США в поддержке Украины не изменилась.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что Киев рассчитывает как минимум на 48 ракет, а решение зависит от главы Пентагона Пита Хегсета.

"Это письмо находится в США, и там, не буду врать про 60, ну хотелось бы, но точно есть один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока его не подписал, поэтому это зависит исключительно от него", - сказал Зеленский.

Программа PURL / Инфографика: Главред

Может ли Patriot защитить Украину от баллистики?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду отмечал, что даже Patriot не гарантирует стопроцентного перехвата.

"Конечно, Patriot тоже перехватывает не все ракеты", - подчеркнул специалист.

По его оценке, главная проблема - масштаб территории, которую нужно прикрыть от ударов.

"Чтобы покрыть эти 500 тысяч квадратных километров, нужно как минимум 500 (!) Patriot. А у нас даже десятка нет", - пояснил Свитан.

Эксперт также обратил внимание, что россияне используют нехватку PAC-3 для ударов по столице.

"Поэтому даже достаточное количество PAC-3 не сможет защитить всю Украину. Россияне этим пользуются. Почему именно сейчас бьют по Киеву? Потому что PAC-3 нет, и сейчас россияне могут атаковать Киев, поскольку мы не можем его полностью защитить", - добавил эксперт.

Военный обозреватель Денис Попович в колонке для Слово и Дело назвал перехват баллистики одним из самых слабых мест украинской ПВО.

"Одна из самых больших проблем для Украины - ограниченные возможности перехвата российских баллистических ракет", - отметил он.

По подсчетам обозревателя, потребность в перехватчиках только за октябрь исчислялась сотнями ракет.

"Так что лишь в месяце, который заканчивается, для уничтожения этих ракет нам нужно было иметь более 180 перехватчиков", - написал Попович.

Ракеты для Patriot - новости

Как сообщал Главред, Пентагон затягивает передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков. По данным СМИ, министр Пит Хегсет до сих пор не дал окончательного разрешения на передачу ракет для Patriot, хотя Вашингтон поставку согласовал. Часть боеприпасов хранится в Европе и оплачена союзниками Киева.

В октябре в США приняли важное решение по усилению украинской ПВО. Вашингтон одобрил продажу Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3. Сумма сделки составляет около 2,1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации с поставками перехватчиков. По его словам, договор на 48 ракет пока ждет подписи главы Пентагона. Киев рассчитывает как минимум на эту партию.

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