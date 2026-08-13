Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой

Достаточное количество PAC-3 не прикроет всю Украину. Россияне этим пользуются, считает военный эксперт.

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У Украины есть средства борьбы с баллистикой, проблема в обнаружении установок - Роман Свитан / Коллаж: Главред

Россия все активнее применяет баллистические ракеты для ударов по украинским городам. Способна ли Украина защититься от новой волны таких атак? Насколько критичен дефицит ракет для Patriot? Реально ли охотиться на комплексы "Искандер"? И когда украинские разработки смогут изменить ситуацию на фронте - в интервью Главреду рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

В последние недели Россия значительно увеличила количество ударов баллистическими ракетами, по крайней мере по Киеву. Почему именно сейчас россияне делают ставку на баллистику?

Иранский вариант. В ваших эфирах мы уже неоднократно говорили: чтобы обеспечить безопасность нашей страны от любого рода ударов, надо бить по основным реперным точкам. У россиян она фактически одна - Москва. А чтобы добраться до нее, нужна баллистика.

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Иранцы, в принципе, показали действенность такого способа. Какими бы ни были армии - американская или израильская, - иранцы их осадили. Баллистическими ударами они довели ситуацию до того, что противники уже сами согласились на перемирие. То есть и израильтяне, и американцы перестали бить по иранской территории.

Иранцы фактически обеспечили себе безопасность баллистикой, понимая действенность именно такого рода ударов, от которых защититься практически невозможно. Распиаренная американская система THAAD, распиаренная израильская система Arrow 3, она же "Хец-3" или "Стрела-3", не перехватили всего количествабаллистических ракет. Естественно, Patriot так же не перехватывает все.

Но здесь есть еще одна проблема. Patriot сегодня стоят у нас только в нескольких местах. Территория Украины - 600 тысяч квадратных километров. Сейчас примерно 100 тысяч оккупированы, 500 тысяч - не оккупированы. Чтобы закрыть эти 500 тысяч квадратных километров, нужно минимум 500 (!) Patriot. А у нас и десятка нет.

Поэтому сейчас некоторые представители нашей власти носятся с ракетами PAC-3: выпрашивают, вымаливают, пытаются запустить производство. А что толку?

Давайте представим, что все уже произошло. Мы получили лицензию, запустили свое производство, произвели миллион ракет PAC-3. Лежат они в Киеве. Что они закроют? Конча-Заспу. Именно потому, что там, образно говоря, стоит Patriot. А вся остальная Украина будет открыта под ударами российской баллистики.

Поэтому достаточное количество PAC-3 не прикроет всю Украину. Россияне этим пользуются. Почему именно сейчас бьют по Киеву? Потому что PAC-3 нет, и на данный момент россиянеч могут пробивать Киев, поскольку мы не можем его полностью прикрыть.

Допустим, завтра мы получим миллион PAC-3 и прикроем Киев. Куда начнут бить россияне? По всей остальной территории Украины, где живут такие же украинцы, как и в Киеве.

По эффективности поражения после баллистических ракет следующий уровень - уже ядерное оружие. Исходя из этого россияне сейчас и действуют. Они уменьшили количество крылатых ракет, потому что мы практически все их сбиваем. Уменьшили даже количество тех же "Гераней", потому что "Герани" с двигателями внутреннего сгорания мы тоже практически все сбиваем.

Сейчас они в основном пытаются работать "Геранями" с турбореактивными двигателями, чтобы высушить нашу систему ПВО, которая настроена на противодействие крылатым целям. Понятно, что они пытаются сделать: максимально истощить нашу ПВО, чтобы мы вообще без ракет остались.

Но основные усилия, конечно, сейчас направлены на баллистику. Пока по Киеву, пока не подойдет первая партия PAC-3. Понятно, наши партнеры сейчас попытаются где-то выдавить из себя несколько десятков PAC-3, но это опять же не решит проблему.

Я уже говорил: решить ее может только достаточное количество собственных баллистических ракет, которые смогут доставать до Москвы. Оптимальный вариант - запуск программы "Гром-2", проекта "Сапсан", оперативно-тактического ракетного комплекса с максимальной дальностью 500 километров.

Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду о защите Украины от российской баллистики:





Во время одной из последних атак по Киеву была информация, что из примерно 30 запущенных баллистических ракет не удалось сбить ни одной. Это прямое следствие дефицита перехватчиков или все-таки влияют и усовершенствование тактики РФ?

Часть ракет они уже усовершенствовали. Они маневрируют на нисходящей части траектории, на так называемом терминальном участке. Что значит "маневрируют"? Они могут перемещаться по траектории, и поэтому очень сложно вычислить точку встречи.

Противоракета ведь не гонится за баллистической ракетой. Она идет в точку встречи, которую вычисляет баллистический вычислитель. Он выводит эту ракету, а дальше она уже донаводится на цель с помощью своей радиолокационной головки самонаведения.

Так вот, некоторые российские "Искандеры", а сейчас, я так понимаю, и северокорейские KN-23, могут использовать такой маневр. Под него можно подстроиться, там есть определенные моменты. Главное - откалибровать скорость реакции. Специалисты знают, как это сделать. Россияне ведь тоже экспериментируют с разными механизмами.

Но почему не сбили? Потому что нечем было сбивать. Это же понятно. Нет PAC-3 - нечем сбивать. Поэтому практически все ракеты прошли.

Часть из них может быть уведена нашими системами радиоэлектронной борьбы, если речь идет об объектах где-то в поле. Потому что нельзя увести ракету от одного здания, чтобы она попала в другое. Такие системы в городе не поставишь.

А вот если какие-то инфраструктурные объекты стоят отдельно, в поле, их можно прикрывать РЭБ. У нас есть хорошая система, "Лира", которая воздействует непосредственно на сигнал, получаемый головкой российской ракеты при донаведении на цель. То есть она не дает возможности нормально донавестись, и ракета может отклониться не на десятки, а на сотни метров. Таким образом можно прикрывать объекты, которые находятся в поле.

А россияне используют террористический подход - бьют по городам, понимая, что РЭБом мы их не перекроем. Особенно когда используются кассетные боеприпасы. Это вообще нанесение ударов по площади. В чистом виде терроризм. Одна из последних атак по Киеву как раз была чисто террористической, поскольку часть ракет шла с кассетными боевыми частями.

Какие из баллистических ракет, которыми Россия обстреливает Украину, несут наибольшую угрозу?

Они все, в принципе, опасны. Вопрос в том, каким объектам. Россияне используют, допустим, "Искандер" с осколочно-фугасной боевой частью, задача которой - разрушить строение, здание или поразить определенную площадь. Там примерно полутонная боевая часть.

А есть, допустим, кассетная боевая часть. Это уже другой подход, под другую цель.

Для закрытого здания кассетная боевая часть может быть не настолько опасна, как осколочно-фугасная. А вот на открытой площади, где находятся люди, гражданское население, личный состав или техника, кассетная боевая часть очень опасна, потому что поражает большую площадь.

Или, например, ракеты С-400, которые россияне используют по земле. Вообще-то это ракета против воздушных целей. Она подрывается в воздухе перед целью и создает облако поражающих элементов, когда сбивает самолет или крылатую ракету. Но если ее используют по земле, может происходить воздушный подрыв. Там около 150 килограммов боевой части, в которую входят тысячи поражающих элементов. Они разлетаются на определенную площадь.

Все зависит от того, на какой высоте происходит подрыв и какую площадь эти поражающие элементы могут накрыть. Для личного состава, для гражданского населения это очень большая опасность. Эту же ракету можно использовать и в ударном режиме, когда она подрывается при контакте с землей. Тогда уже другой вариант - осколочно-фугасное воздействие. Но 150 килограммов боевой части - это тоже немало. Поэтому опасность зависит от типа поражаемой цели и типа боевой части.

После последнего массированного удара по Киеву президент заявил, что Украина будет пытаться бороться именно с пусковыми установками. Люди после обстрелов тоже задаются вопросом: почему Украина не может уничтожать российские пусковые? Насколько вообще реально с ними бороться, и какие у Украины есть варианты?

Если не вдаваться в частности, первый вопрос возникает: а почему раньше не боролись? Было чем и не боролись? Это первое, что приходит на ум даже людям, которые не разбираются в этой проблематике.

Значит, не было чем. А почему не было чем? Потому что с мобильными пусковыми установками баллистических ракет эффективно можно бороться только баллистическими ракетами.

Здесь важно подлетное время средства поражения. Именно подлетное время. Потому что мобильная пусковая установка потому и мобильная, что она может двигаться. Она передвигается, приходит к месту пуска, разворачивается за несколько минут, осуществляет пуск, сворачивается и уходит. Через несколько десятков минут ее там уже нет.

И вот надо в эти несколько десятков минут в нее попасть. Даже если пуск уже произошел, установку все равно надо уничтожить. Потому что самих пусковых установок у россиян немного - всего несколько десятков. Их уничтожение, конечно, снизит интенсивность обстрелов.

То есть нам надо за ними охотиться. Но вопрос - чем? У беспилотников большое подлетное время. Вот стоит пусковая установка. Дальность "Искандера" - примерно 500 километров. До Киева от границы - условно 300 километров. Значит, пусковая установка может находиться еще километрах в 200 от границы.

И эти 200 километров надо чем-то пройти. Дрон с двигателем внутреннего сгорания летит примерно 200 километров в час. То есть он час будет тарахтеть от границы до этой пусковой установки. За это время она уже выйдет, отстреляется, свернется, уйдет, а экипаж уже будет кофе пить где-нибудь в укрытии.

Поэтому нам нечем быстро до нее добраться. Можно было бы работать только баллистикой.

Чем можно было бы доставать пусковые установки, которые находятся в Курской или Брянской областях? ATACMS. У нас есть HIMARS, несколько десятков пусковых установок. Если бы были 300-километровые ATACMS, например M39A1, то можно было бы своими баллистическими ракетами, определив точку выхода или развертывания российской установки, накрыть ее фугасной, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.

Ее как минимум можно было бы повредить. А еще можно было бы уничтожить ракету прямо на старте.

Но ATACMS нет. По одной простой причине: американцы нам их не передают, потому что значительную часть подобных ракет использовали на Ближнем Востоке. Они также расходовали PrSM - это ракеты, которые приходят на смену ATACMS и запускаются с тех же HIMARS. То есть передавать нам просто особо нечего.

И пока у нас не появится своя баллистика, российские пусковые установки мы практически ничем не зацепим.Есть еще один вариант - авиационные средства поражения. Когда самолет и летчик управляют ракетой с помощью телекоммуникационной системы, могут непосредственно донаводить ее на цель.

Такие ракеты существуют. Их можно было бы использовать, например, с Gripen. Тогда есть несколько десятков минут. Если определена точка выхода пусковой установки, а самолет находится в зоне ожидания, летчик получает хотя бы предварительное целеуказание, выпускает ракету, и она проходит 200 километров достаточно быстро.

Скорость такой ракеты около звуковой, грубо говоря, под тысячу километров в час. Значит, за десять-пятнадцать минут она может выполнить задачу. У россиян есть, например, Х-59 с телеканалом, когда летчик или оператор через камеру может непосредственно управлять ракетой и донаводить ее на цель. Но для этого нужны Gripen и соответствующие ракеты.

А если говорить не об уничтожении установок непосредственно во время пуска, а о поражении мест их дислокации или укрытий? Ведь после пусков они где-то прячутся. Насколько такой вариант возможен – есть ли у Украины средства для такого рода противодействия?

Можем. Мы же по Крыму так работаем. Часть пусковых установок в Крыму была поражена именно таким способом. Но Крым - это оперативный географический котел. Там сильно не подвигаешься. Есть несколько точек, где можно спрятаться или укрыться.

Там достаточно наших партизан, которые работают. Есть средства радиоразведки, которые отслеживают положение российских пусковых установок. Есть те же самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и разведчики, беспилотники, которые могут отслеживать положение установок.

Крым зажат Черным и Азовским морями, поэтому там сильно не разъедешься. Можно вычислить, где они находятся, и попытаться их уничтожить. Что и происходит.

Но как вы будете работать на российской территории? Крым - это наша территория, там в этом смысле проще. А на территории России они могут передвигаться на сотни километров вправо, влево, вперед, назад. Они могут очень легко менять местоположение. Вы просто не успеваете вычислить алгоритм их перемещения и перехватить их на каком-то участке.

Кроме того, российскую территорию мы не видим настолько хорошо, как Крым. Условный AWACS видит Черное море, Крым, сухопутный коридор, часть Донецкой области. А Брянскую, Курскую и даже часть Белгородской и Воронежской областей он уже просто не видит. Поэтому определить местоположение российской пусковой установки на конкретном этапе уже просто нечем. Спутниками можно попробовать. Но россияне тоже знают, когда спутники проходят, когда они их видят и когда не видят. У них есть графики прохода военных спутников, и они также уходят от наблюдения.

Поэтому на материковой части России работать намного сложнее, чем по оккупированной территории Украины в Крыму. В Крыму у нас получается, а по Курской или Брянской областям - уже значительно сложнее. Кстати, именно поэтому россияне и перевезли туда пусковые установки. Не только "Искандеры", но и "Бастионы" для запуска "Цирконов" и "Ониксов".

А Starlink мог бы как-то помочь решить проблему с российскими пусковыми установками?

Мог бы. Но Starlink - это прежде всего механизм связи и управления.

Это связь с управляемым аппаратом. Это может быть крылатая ракета, дрон или какое-то другое средство, которым оператор управляет непосредственно.

Но кроме самого Starlink, эти дроны должны постоянно находиться в воздухе в зоне ожидания. Мы ведь не знаем, когда выйдет пусковая установка и куда именно она выйдет.

Вот представьте, как это может происходить. Берем наши дроны, те же "Лютые". На них ставится Starlink. Оператор на земле ведет этот дрон через спутниковую связь. Выводит его, например, в район Курска и ставит в определенную зону ожидания на какой-то высоте. "Лютый" может находиться в воздухе до десяти часов. И если за это время его никто не увидит и не собьет, можно дождаться выхода пусковой установки, более-менее определить ее местоположение, используя сам "Лютый" еще и как средство аэроразведки, а дальше нанести удар в момент развертывания, пуска или хотя бы после пуска.

Сам пуск можно определить уже дальними радиолокационными средствами. То есть в таком режиме Starlink действительно может помочь - не сам по себе, а как механизм связи с дроном или группой дронов, которые висят в зоне ожидания над предполагаемым районом выхода российских пусковых установок.

Но представляете, сколько здесь "если"? Я уже как минимум пять-шесть насчитал. Теоретически это возможно, но эти "если" не дают стопроцентной уверенности в целесообразности такого варианта.

Сергей "Флеш" Бескрестнов после последних ударов заявлял, что Россия переходит к новой фазе войны на истощение: наносит удары по логистическим хабам, складам, предприятиям. Впереди отопительный сезон. Какой сценарий для Украины в этом случае может быть самым тяжелым?

Все зависит от того, как мы подготовимся. Время у нас есть. Давайте так: поле боя - вся Украина. Это сейчас все должны прекрасно понимать.

Практически вся неоккупированная территория Украины - около 500 тысяч квадратных километров - это полигон для российских средств поражения разного уровня: начиная от дронов и заканчивая крылатыми и баллистическими ракетами, включая те же "Кинжалы" с дальностью под две тысячи километров. Практически любая точка нашей страны может находиться под ударом. А раз это поле боя, значит, и законы обеспечения безопасности должны быть такими же, как на поле боя. В первую очередь - рассредоточение.

Как можно уйти от серьезного поражения российскими средствами? За счет рассредоточения. Это касается всех необходимых нам систем: энергетики, электроэнергии, тепла, водоснабжения, водоотведения и так далее.

Они должны работать в рассредоточенном режиме, как это делается на поле боя. Почему до сих пор ни одна сторона не смогла полностью уничтожить аэродром противника? Потому что аэродромное поле поразить не так просто. Это площадь в несколько гектаров, три километра железобетонной полосы, десятки метров ширины, множество рулежных дорожек и так далее.

Попробуйте все это накрыть. Чем? Практически невозможно.

Даже самолеты, которые базируются на аэродромах, постоянно передвигаются по аэродромному полю. Их каждые несколько часов перемещают с одной стоянки на другую. Вроде бы вы знаете, что самолет находится на аэродроме. Но попробуйте по нему попасть, если он постоянно меняет место.

Так же должна работать наша система жизнеобеспечения. Те инфраструктурные объекты, которые сейчас существуют и являются глобальными, должны быть раздроблены и рассредоточены.

Энергогенерация должна быть когенерационной - чтобы можно было одновременно генерировать электроэнергию и тепло. И таких установок должно быть много. Вплоть до одной когенерационной установки на несколько домов.

Но этим надо заниматься. Возможность есть. Такие установки производятся и продаются. Это вполне прибыльный вид бизнеса, с одной стороны. Надо было раньше этим заниматься, но и сейчас еще не поздно. Некоторые руководители больших и не только больших городов уже этим занимаются. Они сейчас рассредоточивают когенерационные мощности разного уровня.

Теперь надо подтянуть воду - распределение водоснабжения и водоотведения. Очень важно не только воду подавать, но и рассредоточить канализационную систему.

Когда все это будет работать в распределенном режиме, воздействие россиян уже не будет настолько критичным. Сетевая система передачи электроэнергии позволяет перенаправлять потоки. То же самое касается воды, тепла и других систем.

Тогда россиянам не будет смысла наносить удары по тысячам когенерационных установок. У них просто не будет столько ракет. И это касается не только непосредственно систем жизнеобеспечения. Это касается топлива, еды, одежды, строительных материалов и так далее.

Нельзя все собирать в одной точке. Условно говоря, нельзя все собирать в одном огромном гипермаркете. Лучше раздробить это на небольшие компании, которые торгуют всем - начиная от гвоздей и заканчивая сухими смесями.

Если таких точек будут тысячи, никто специально по каждой из них бить не станет. Просто нет смысла. Поэтому главное - распределение. Кстати, этим уже занялся Кабмин – на последнем заседании премьер. Это касается и государственных структур, и частных компаний. Если мы правильно подойдем к этой зиме, россияне не смогут серьезно нас придавить даже всеми своими средствами поражения.

А если этого не успеют сделать, какие последствия могут ждать Украину?

Без электроэнергии мы вряд ли останемся надолго. У нас работают системы, особенно атомная генерация. А вот с водой может быть большая проблема - и с водоснабжением, и с водоотведением, и с теплоснабжением.То есть вода, тепло, электроэнергия - это три основных направления, где возможны серьезные проблемы.

Топливо можно перемещать и поставлять. Да, оно будет дороже, можно будет возить даже автотранспортом, но это не критическая проблема. Еду и одежду тоже можно поставлять разными потоками. А вот электроэнергия, тепло и вода - это три действительно серьезные проблемы.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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