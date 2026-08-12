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Как сказать "сбоку припека" на украинском: самые точные эквиваленты

Дарья Пшеничник
12 августа 2026, 19:03
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Репетитор по украинскому языку проверила словари и показала, какие именно постоянные выражения передают значение "что-то лишнее, ненужное, постороннее".
Как сказать 'сбоку припека' на украинском: самые точные эквиваленты
Как сказать "сбоку припека" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему "сбоку припека" - не украинская фраза
  • Какие выражения передают тот же смысл
  • Что означает "як п'ята нога в собаки"

Распространенное выражение "сбоку припека", которым описывают лишнего, ненужного или постороннего человека, не имеет никакого отношения к украинскому языку - это прямой русский фразеологизм, для которого существует как минимум три словарных эквивалента. Об этом сообщила репетитор по украинскому языку, филолог Ксения Угненко, сообщает Oboz.ua.

Поводом для лингвистического исследования стал бытовой разговор о любовном треугольнике - ситуации, в которой один из участников остается вовлеченным в отношения не слишком глубоко. Описывая такого персонажа в диалоге со знакомым, филолог автоматически использовала русскую конструкцию и сразу зафиксировала этот момент как следствие русифицированного детства.

Своими наблюдениями Угненко поделилась в Instagram, после чего обратилась за эквивалентами непосредственно к словарю.

Три варианта из словаря

Значение, которое передает русская фраза, - нечто лишнее, ненужное, случайное и даже постороннее. Именно под эту семантику филолог подобрала украинские устойчивые выражения:

  • "приший кобилі хвіст";
  • "п'яте колесо до воза" (по словам Угненко, для западноукраинского колорита можно сказать и "до фіри");
  • "як п'ята нога в собаки" (или "собаці").

Чем ещё можно расширить лексикон

Перечисленные варианты не исчерпывают весь массив украинской фразеологии с этим значением. В языке есть ещё ряд образных конструкций, построенных на том же принципе - сочетании предмета с тем, кому он совершенно не нужен:

  • "як зайцеві бубон";

  • "як козі баян";

  • "як коло трактора віжки";

  • "як лисому гребінь";

  • "як сліпому дзеркало".

Смотрите видео о том, как сказать "сбоку припека" на украинском языке:

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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