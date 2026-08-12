Пырей можно вывести раз и навсегда: как избавиться от сорняка без постоянной прополки

Пырей может за короткое время разрастись по всему участку, если вовремя не уничтожить его подземные корневища.

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Как избавиться от пырея на огороде раз и навсегда / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Как избавиться от пырея на участке

Почему обычная прополка не помогает избавиться от пырея

Как не допустить повторного появления пырея на участке

Пырей - один из самых опасных сорняков, способный быстро превратить ухоженный участок в заросли. Его сила - в подземных корневищах, которые разрастаются на большие расстояния и образуют новые побеги даже из мельчайших обломков. Именно поэтому борьба с ним требует системности и правильных приемов.

Главред расскажет, как избавиться от пырея на огороде раз и навсегда.

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Почему пырей так живуч

Этот сорняк размножается не только семенами, но и длинными подземными побегами с почками, пишет Interia Kobieta. Даже небольшой кусочек корня, оставленный в земле, быстро дает новый росток. Перекопка лопатой или мотоблоком только ухудшает ситуацию, поскольку корневища измельчаются и разносится по всей площади, провоцируя массовое прорастание.

Кроме того, пырей имеет запас питательных веществ в корнях, благодаря чему быстро восстанавливает листья после срезки. Поэтому однократная прополка не дает результата.

Самый эффективный способ удаления

Вместо того чтобы вырывать зеленую часть, рекомендуем работать с корнями. Лучше всего использовать садовые вилы: они рыхлят почву, не разрезая корневища. Приподняв ком земли, можно извлечь длинные светлые побеги целиком.

Делать это следует во влажной, но не мокрой почве. В сухой земле корни обламываются, а в слишком мокрой - плохо видны из-за налипания грязи.

Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Как очистить грядки и клумбы

Перед посадкой овощей почву рыхлят вилами и вручную выбирают корни. На небольших участках или в высоких грядках землю просеивают через садовое сито. Важно вытаскивать побеги максимально длинными отрезками.

Если пырей появился между овощами, почву осторожно рыхлят ручными вилами, чтобы не повредить культуры. Каждый новый росток следует удалять ещё до того, как он развернёт несколько крупных листьев.

На клумбах с многолетниками лучше всего выкопать растения осенью или весной, очистить их корни от сорняков и пересадить обратно.

Как избавиться от пырея на газоне

На газоне ситуация сложнее: пырей относится к однодольным растениям, как и газонная трава, поэтому избирательные гербициды не действуют. Отдельные кустики выкапывают вместе с комком земли, очищают корни и подсевают траву. Если заражение массовое, придется снимать дерн и засевать новый газон.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Как предотвратить повторное появление сорняка

Чтобы пырей не перебрался с соседних участков или обочин, важно регулярно осматривать границы и сразу удалять единичные ростки. Помогают:

мульчирование грядок толстым слоем органики;

ухоженный газон, не оставляющий места для сорняков;

регулярное скашивание границ;

подземные барьеры;

проверка привезенной почвы, рассады и компоста;

очистка инструментов после работы на заросших сорняками участках.

Смотрите видео о том, как избавиться от пырея, не навредив другим растениям:

@vse_vyroste Пырей. Как безопасно избавиться от него раз и навсегда. Для борьбы со всеми злаковыми сорняками существует специальный вид гербицидов - граминициды. Они воздействуют только на злаковые, быстро разлагаются в почве и не оказывают никакого последействия на другие культуры. Мы используем "Таргу Макс" с действующим веществом хизалофоп-этил. Препарат высокой степени очистки с высокой концентрацией действующего вещества, поэтому для уничтожения многолетних злаковых сорняков достаточно всего 10–15 мл на 2–3 л воды для обработки до 1 сотки (100 м²) площади. Для достижения максимальной эффективности соблюдаем несколько простых правил: - работаем в вечернее время или в пасмурную погоду - сорняки не должны находиться в состоянии сильного стресса (засуха, приморозок) - безветренная погода для уменьшения потерь рабочего раствора - строго соблюдаем количество воды для приготовления рабочего раствора. Увеличение количества воды приводит к значительному снижению эффективности обработки. - температурный режим обработки: +15–+25. При более низких температурах действие замедляется. При температурах выше +25 происходит снижение эффективности. - чтобы избежать стресса у культурных растений, проводим обработку только в начале сезона, когда побеги только начинают отрастать, и не используем дополнительных адъювантов (прилипателей). Либо используем специальный гербицидный кожух для вашего опрыскивателя и проводим обработку в абсолютно безветренную погоду. Для повышения эффективности при сплошной обработке участка можно использовать "Олемикс" в качестве прилипателя. Добавляем 5–8 мл на сотку. Он улучшает растекание раствора для лучшего проникновения в листовую поверхность и дополнительно создает эффект прилипания раствора, чтобы повысить процент его впитывания. Первые результаты будут видны через пару суток, а полное высыхание и отмирание корневой системы произойдет через 14–20 суток. #полевой #огород #сад #гербицид #трава #рек #рекомендации #украина ♬ оригинальный звук - Vse_Vyroste

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