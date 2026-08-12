Копия папа: маленький сын Аль Пачино появился на публике в рокерской футболке

Младший сын Аль Пачино - редкий гость светской хроники и его редкие фото всегда вызывают интерес.

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Нур Альфалла и Аль Пачино воспитывают сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nooralfallah, ua.depositphotos.com

Кратко:

Как выглядел малыш легендарного актера

Что известно о личной жизни Аль Пачино

Младший сын голливудского актера Аль Пачино вновь привлёк внимание папарацци во время редкой прогулки с матерью, продюсером Нур Альфалла. Почти двухлетний Роман был замечен в Беверли-Хиллз в компании мамы и няни.

Как пишет The Daily Mail, малыш появился на публике в футболке с рок-группой и серых брюках, а пользователи соцсетей сразу отметили его поразительное сходство с отцом. Тёмные кудри и выразительные глаза сделали ребёнка настоящей "мини-версией" актёра.

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Фото мини-Аль Пачино можно посмотреть тут

Сам Пачино старается держать младшего сына вдали от лишнего внимания, поэтому такие появления на публике случаются крайне редко. Альфалла также редко публикует фото ребёнка, предпочитая показывать его со спины или без лица.

Аль Пачино с мамой своего младшего сына / Фото Instagram/nooralfallah

Роман родился летом 2023 года и стал четвёртым ребёнком актёра. Несмотря на расставание с матерью мальчика, Пачино продолжает активно участвовать в жизни сына. В одном из интервью он отмечал, что общение с ребёнком приносит ему радость, и они даже вместе играют на губной гармошке.

У актёра также есть трое взрослых детей от предыдущих отношений, однако именно младший сын сейчас остаётся в центре внимания поклонников и прессы.

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Ранее также муж запроданки Регины Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину Влад Топалов, решил, что больше не хочет детей.

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Личная жизнь Аль Пачино Вопреки тому, что Аль Пачино говорит про свою личную жизнь мало, а чаще пытается ее даже скрыть, статус голливудского ловеласа он не теряет даже в своем элегантном возрасте. Актер никогда не был женат, и имел множесто романов - с Джилл Клейберг, Дайан Китон, Мартой Келлер, Кэтлин Куинлан, Тьюсдей Уэлд, Деброй Уингер, Мишель Пфайффер, Беверли Д’Анджело, Люсилой Сола, Яной Тэррант, Линдалл Хоббс, Ким Бейсингер и др. У Аль Пачино четверо детей, которые, по его словам, "лучшее, что с ним случалось" - Джулия Мария Пачино (1989), Антон Джеймс и Оливия Роуз Пачино (2001), Роман Пачино (2023).

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