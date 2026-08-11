Как выбрать сладкую дыню за несколько секунд: один трюк выдаст спелый плод

Читайте в материале:
- Как выбрать спелую дыню
- Как понять, что дыня сладкая
Дыня - это настоящий символ лета, но покупка этого фрукта часто превращается в лотерею: снаружи он может выглядеть привлекательно, а внутри оказаться пресным или недозрелым.
Чтобы избежать разочарования, Главред расскажет о нескольких проверенных признаках, которые помогут определить спелость и сладость плода ещё до покупки.
Аромат
Самый надежный способ понять, действительно ли дыня сладкая, - это понюхать ее, пишет УНИАН. Спелый фрукт обладает выраженным ароматом, напоминающим мед или спелую грушу. Если запах отсутствует или ощущается легкая "зелень", то плод еще не созрел. А дыни, выращенные в теплицах, часто вообще не имеют запаха.
Звук при постукивании
Легкое постукивание по дыне может дать подсказку о ее состоянии. Глухой звук свидетельствует о зрелости и сочности, тогда как звонкий сигнализирует о недозрелости. Это простой, но действенный способ проверки.
Состояние кожуры
В отличие от арбуза, дыня должна иметь равномерную окраску без зеленых участков. Если они есть - фрукт сорвали рано, и он уже не наберет сладости. Коричневые или бурые пятна, наоборот, говорят о начале порчи. Трещины или царапины на кожуре - опасный признак, ведь через них в мякоть могут попасть бактерии.
Плодоножка
Хвостик дыни - еще один показатель спелости. Сухая и желтая плодоножка означает, что фрукт дозревал на кусте и успел накопить сахар. Если хвостик зеленый, значит, дыню сорвали раньше времени.
Цвет мякоти
Если покупаете нарезанную дыню, обратите внимание на цвет мякоти. Насыщенный желтый оттенок свидетельствует о спелости, тогда как зеленоватые участки у кожуры - признак недозрелости. Такой фрукт будет менее сладким.
Вес плода
Среди нескольких дынь выбирайте ту, которая кажется тяжелее по размеру. Это означает, что она содержит больше сока и сахара. Легкие плоды часто оказываются сухими или недозрелыми.
Смотрите видео о том, как приготовить мороженое из дыни:
@by.elinaganeva Морозиво з дині ? як на мене, по смаку це не так погано, але воно зовсім того не варте :) #диня#морозиво#тренд#рецепти#рек♬ original sound - by.elinaganeva
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Об источнике: УНИАН
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