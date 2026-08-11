Как выбрать сладкую дыню за несколько секунд: один трюк выдаст спелый плод

Чтобы не ошибиться с выбором, достаточно обратить внимание на несколько простых признаков.

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Как выбрать сладкую и спелую дыню / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как выбрать спелую дыню

Как понять, что дыня сладкая

Дыня - это настоящий символ лета, но покупка этого фрукта часто превращается в лотерею: снаружи он может выглядеть привлекательно, а внутри оказаться пресным или недозрелым.

Чтобы избежать разочарования, Главред расскажет о нескольких проверенных признаках, которые помогут определить спелость и сладость плода ещё до покупки.

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Аромат

Самый надежный способ понять, действительно ли дыня сладкая, - это понюхать ее, пишет УНИАН. Спелый фрукт обладает выраженным ароматом, напоминающим мед или спелую грушу. Если запах отсутствует или ощущается легкая "зелень", то плод еще не созрел. А дыни, выращенные в теплицах, часто вообще не имеют запаха.

Звук при постукивании

Легкое постукивание по дыне может дать подсказку о ее состоянии. Глухой звук свидетельствует о зрелости и сочности, тогда как звонкий сигнализирует о недозрелости. Это простой, но действенный способ проверки.

Состояние кожуры

В отличие от арбуза, дыня должна иметь равномерную окраску без зеленых участков. Если они есть - фрукт сорвали рано, и он уже не наберет сладости. Коричневые или бурые пятна, наоборот, говорят о начале порчи. Трещины или царапины на кожуре - опасный признак, ведь через них в мякоть могут попасть бактерии.

Как выбрать сладкий арбуз / Инфографика: Главред

Плодоножка

Хвостик дыни - еще один показатель спелости. Сухая и желтая плодоножка означает, что фрукт дозревал на кусте и успел накопить сахар. Если хвостик зеленый, значит, дыню сорвали раньше времени.

Цвет мякоти

Если покупаете нарезанную дыню, обратите внимание на цвет мякоти. Насыщенный желтый оттенок свидетельствует о спелости, тогда как зеленоватые участки у кожуры - признак недозрелости. Такой фрукт будет менее сладким.

Вес плода

Среди нескольких дынь выбирайте ту, которая кажется тяжелее по размеру. Это означает, что она содержит больше сока и сахара. Легкие плоды часто оказываются сухими или недозрелыми.

Смотрите видео о том, как приготовить мороженое из дыни:

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