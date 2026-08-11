Влюбляла в себя миллионеров: раскрыты тайны самой известной шпионки 21 века

Анна Чапмен снова оказалась в центре внимания после назначения на новую должность. Стало известно, как начиналась история российской шпионки.

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Российская разведчица Анна Чапмен / Коллаж Главред, фото: instagram.com/anya.chapman

Вы узнаете:

Как Анна Чапмен очаровывала влиятельных мужчин

Что привлекло внимание ФБР к россиянке и чем закончилось наблюдение

Как сложилась судьба Анны Чапмен после разоблачения

Российская разведчица Анна Чапмен, получившая мировую известность после разоблачения сети агентов в США, вновь оказалась в центре внимания. Спустя годы после громкого шпионского скандала она возглавила Музей российской внешней разведки, а люди, знавшие ее во время жизни на Западе, рассказали о ее способности располагать к себе окружающих.

Истории Чапмен также посвящен новый двухсерийный документальный фильм Channel 4 "Шпионка по соседству: история Анны Чапмен". В нем прослеживается ее путь от молодой девушки, приехавшей в Великобританию, до участницы российской разведывательной сети в США. Об этом пишет Daily Star.

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Знакомые Чапмен вспомнили ее жизнь в Лондоне

В Великобританию россиянка приехала в 2001 году, когда ей было около 20 лет. Незадолго до этого во время путешествия по Зимбабве она познакомилась с британским диджеем Маркусом Ридом.

По словам мужчины, девушка сразу привлекла его внимание. После возвращения из Африки они продолжили общаться, а позднее Чапмен приехала к нему в Лондон.

Рид утверждает, что одна деталь запомнилась ему особенно хорошо: девушка якобы рассказывала, что ее отец работал в КГБ. Однако тогда мужчина не придал этим словам особого значения.

В Великобританию россиянка приехала в 2001 году / Фото: instagram.com/anya.chapman

Позже во время одной из вечеринок Анна познакомилась с Алексом Чапменом, работавшим в звукозаписывающей индустрии. Вскоре они начали отношения, а примерно через год поженились.

Этот брак впоследствии позволил россиянке получить британское гражданство. Отношения пары, однако, распались, после чего она стала появляться в престижных заведениях и заводить знакомства с состоятельными и влиятельными людьми.

Финансист рассказал, чем Чапмен привлекала окружающих

Одним из знакомых россиянки стал британский финансист Николас Камиллери. Они встретились на вечеринке, после чего Чапмен получила работу его личного помощника.

Спустя более двух десятилетий Камиллери признался, что ему по-прежнему сложно совместить образ знакомой ему женщины с последующим шпионским скандалом.

Чапмен умела привлекать внимание окружающих / Фото: instagram.com/anya.chapman

"Мне трудно поверить, что она могла быть способна на шпионаж. Она не занималась этим, когда была со мной в Лондоне. Люди были очарованы ею. Она знала, что делает - она была карьеристкой", - рассказал он.

По словам финансиста, девушка отличалась не только яркой внешностью, но и умением общаться с людьми.

"У нее была очень привлекательная внешность и очень приятный характер. Она была очаровательна. Анна умела слушать и обладала хорошим чувством юмора", - добавил Камиллери.

В США за россиянкой начало следить ФБР

Следующим этапом стала жизнь в Соединенных Штатах. Там Чапмен попала в поле зрения ФБР, сотрудники которого установили за ней наблюдение.

Федеральный агент Эд Фоли, руководивший группой наблюдения, вспоминал, что днем образ жизни россиянки выглядел совершенно обыденно. Девушка занималась повседневными делами, ходила по магазинам и посещала занятия йогой.

В США за россиянкой начало следить ФБР / Фото: Shutterstock

Однако вечерами ситуация менялась. По словам Фоли, Чапмен появлялась в дорогих нарядах, передвигалась на лимузинах и посещала закрытые клубы.

Следователи обратили внимание и на круг ее знакомств. Среди людей, с которыми она общалась, были представители финансового сектора и лица, имевшие связи в политических кругах.

Фоли считает, что именно способность легко устанавливать контакты делала Чапмен особенно эффективной. По его версии, она понимала, как использовать обаяние и новые знакомства для достижения поставленных перед ней целей.

Разоблачение привело к масштабному обмену агентами

В 2010 году американские власти раскрыли сеть российских агентов-нелегалов. Чепмен оказалась среди десяти человек, задержанных в США по этому делу.

Вскоре состоялся один из самых известных обменов агентами между Москвой и Вашингтоном со времен холодной войны. Задержанных в США россиян отправили в Москву, а Россия освободила четырех человек, осужденных за сотрудничество с западными разведками.

После возвращения в РФ Анна превратилась в медийную фигуру / Фото: instagram.com/anya.chapman

Среди них находился бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Впоследствии он поселился в Великобритании. В 2018 году Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба выжили.

После возвращения в Россию судьба Чепмен сложилась совершенно иначе. Она превратилась в медийную фигуру, работала телеведущей, появлялась на публичных мероприятиях и активно использовала полученную известность.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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