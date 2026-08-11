РФ готовит масштабную мобилизацию: Зеленский раскрыл план Путина и назвал сроки

Украине известно о замысле диктатора.

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Мобилизация в РФ может пройти параллельно с набором на контрактную службу / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сообщил Зеленский:

РФ готовится к мобилизации

Путин хочет затянуть войну и усилить активность армии РФ на фронте

Украина готовится к активным ответным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника ГУР Минобороны Олега Иващенко о подготовке мобилизации в стране-агрессоре России. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

По его словам, внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. План кремлевского диктатора Владимира Путина несложен.

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"Он хочет создать видимость, будто россияне якобы поддерживают войну - ведь все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира. А затем, после так называемых выборов, планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же – на следующий год", – пояснил Зеленский.

Наряду с этим в РФ будет проходить набор по контрактам. Путин полагает, что это, а также дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать войну и наращивать российскую штурмовую активность.

Однако Украина уже готовится к своим активным действиям, максимально затрудняя России реализацию таких планов. Зеленский поставил перед украинской разведкой и спецслужбами соответствующие задачи.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видеообращение Зеленского:

Почему Россия не способна нарастить численность армии

Главред писал, что, по словам директора программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, враг подготовил законодательную и нормативную базу, в частности в отношении мобилизационных действий и подготовки силовиков.

Но сама исполнительная машина остаётся без изменений. Полигоны, склады, которые должны обеспечить подготовку этого контингента. Она сейчас остаётся прежней, в размере 300–350 тысяч.

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Напомним, Главред писал, что российские власти подготовили очередные изменения в законодательство, которые позволят привлекать к военной службе еще больше осужденных.

Ранее сообщалось, что Россия перешла к фактически принудительному набору на войну против Украины: мужчин призывного возраста задерживают на улицах, возле мест работы или под предлогом проверки документов, поскольку добровольная вербовка прекратилась.

Накануне стало известно, что российские власти продолжают создавать предпосылки для возможного объявления мобилизации и одновременно готовятся к вероятным внутренним беспорядкам.

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О персоне: Павел Лакичук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, как указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

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