Доллар полетел вверх, а евро резко упал после взлета: курс валют на 12 августа

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 12 августа.

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Курс валют на 12 августа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 12 августа

Насколько подешевел курс евро

Каким будет курс злотого 12 августа

В среду, 12 августа, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар несколько укрепил свои позиции по отношению к гривне, а евро пошел на спад. Курс злотого по отношению к гривне не изменился. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 12 августа

На среду официальный курс доллара США несколько вырос. НБУ укрепил курс американской валюты на 3 копейки - до 44,86 гривны за доллар.

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Курс евро на 12 августа

Курс евро пошел на спад. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,75 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 3 копейки.

Курс злотого на 12 августа

Злотый не изменил свои позиции по сравнению с предыдущим днём. На среду НБУ установил курс польской валюты на уровне 12,04 гривны за злотый.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 16 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в середине августа на валютный рынок Украины может повлиять ситуация на рынке топлива.

В частности, по его словам, из-за нестабильных цен на нефть и рисков, связанных с безопасностью, украинские импортеры могут активнее покупать валюту, чтобы заранее сформировать запасы.

Он убежден, что к 16 августа курс на межбанке составит 44,5–45 грн за доллар и 51–51,7 грн за евро.

"Информационные волны могут накатывать одна за другой, однако валютный рынок, скорее всего, останется в пределах своих нынешних "берегов", - говорит Лесовой.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости Украины

Как писал Главред, НБУ повысил суточный лимит на снятие населением наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом, а также месячный лимит на безналичные расчеты за рубежом до 200 тыс. грн в эквиваленте с 100 тыс. грн.

Напомним, во вторник, 11 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, наиболее ощутимо подорожала европейская валюта, курс которой вырос на 17 копеек.

Ранее финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявлял, что отметка в 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной. Если курс закрепится выше этого уровня, рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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