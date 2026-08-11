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Сыр покрылся плесенью: когда её можно срезать, а когда лучше выбросить

Руслана Заклинская
11 августа 2026, 12:08
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Не всякая плесень делает продукт смертельно опасным, но и попытка срезать испорченную часть может привести к отравлению.
Сыр покрылся плесенью: когда её можно срезать, а когда лучше выбросить
Можно ли есть сыр с плесенью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какой сыр с плесенью можно есть
  • Когда заплесневелый сыр нужно выбросить
  • Помогает ли нагревание уничтожить плесень

Появление плесени на сыре не всегда означает, что продукт нужно сразу выбрасывать. В некоторых случаях достаточно правильно срезать пораженный участок, однако для мягких и нарезанных сыров это правило не работает.

Главред выяснил, когда сыр с плесенью можно есть, а когда его лучше выбросить.

видео дня

Можно ли есть сыр с плесенью

Как пишет Daily Express, доктор Макс, известный в соцсетях как @itsdrmax, рассказал, что удаление плесени с поверхности не всегда делает продукт безопасным, поскольку грибок может распространяться внутри. Поэтому ответ зависит от вида сыра.

По его словам, главная проблема заключается в том, что видимое пятно на поверхности может быть лишь частью грибка. Невидимые грибковые структуры способны распространяться внутри продукта.

Мягкие сыры, в частности крем-сыр, рикотта и сырные продукты, на которых появилась нежелательная плесень, рекомендуется выбрасывать. То же самое касается тёртого, нарезанного и крошащегося сыра, ведь грибок в них может распространяться незаметно.

Эксперты Mayo Clinic также предупреждают, что вместе с плесенью могут размножаться опасные бактерии, в частности листерия, сальмонелла, кишечная палочка и бруцелла.

Какой сыр можно спасти

С твёрдыми и некоторыми полутвёрдыми сырами ситуация иная. Плесень обычно не проникает в них так глубоко, поэтому небольшой поражённый участок можно срезать.

К таким сырам относятся чеддер, пармезан, швейцарский сыр и колби. Врач советует отступить примерно на 2,5 сантиметра от видимого пятна и срезать сыр, не касаясь ножом самой плесени, чтобы не перенести её на чистую часть.

В то же время бри, камамбер и сыры с голубой плесенью могут содержать специальные виды грибков, которые используются при их производстве. Для большинства здоровых людей они безопасны, однако беременным и людям с определенными заболеваниями стоит быть осторожными.

Посмотрите видео о том, можно ли есть сыр с плесенью:

Поможет ли нагревание сыра

По словам врача, нагревание не является надежным способом сделать заплесневелый сыр безопасным. Некоторые виды плесени вырабатывают микотоксины - токсичные вещества, которые могут оставаться в продукте даже после нагревания.

Поэтому если плесень появилась на мягком, тёртом или нарезанном сыре, самый безопасный вариант - не пытаться спасти продукт, а выбросить его.

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Об источнике: Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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