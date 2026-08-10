Украинский МиГ-29 разбился в Одесской области: в ВС рассказали о судьбе пилота

В Одесской области во время боевого вылета разбился истребитель МиГ-29.

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Авиакатастрофа МиГ-29 в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Укроборонпром

Кратко:

Военно-воздушные силы потеряли истребитель МиГ-29

Инцидент произошел в Одесской области во время выполнения боевого задания

Летчик успешно катапультировался

Вечером 10 августа во время выполнения боевого задания в Одесской области разбился истребитель МиГ-29. Пилот катапультировался и был эвакуирован в медицинское учреждение. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29 Воздушных Сил. Летчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области", - говорится в сообщении. видео дня

Предварительно, во время запуска авиационной ракеты возникла нештатная ситуация. Самолет загорелся, после чего пилот потерял управление им, несмотря на попытки спасти истребитель.

Летчик катапультировался и выжил. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

МиГ-29 / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили о потере истребителя МиГ-29 во время боевого задания в Полтавской области. Пилот катапультировался и был доставлен в медицинское учреждение для обследования. Инцидент произошел ночью 27 июня 2026 года.

Также 29 июля Украина потеряла истребитель F-16 во время боевого задания на одном из направлений фронта. По сообщению, летчик успешно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение.

Смелянский городской совет сообщил о гибели авиатехника в результате падения вертолета во время выполнения боевого полётного задания в Кировоградской области. В сообщении указано, что погиб 28-летний старший лейтенант Ярослав Демчевский. По данным горсовета, трагедия произошла 31 июля 2026 года, а прощание запланировано на 8 августа.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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