Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Олицетворяет все плохое": Кулик назвал, кто для Польши хуже Бандеры

Алексей Тесля
10 августа 2026, 18:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Польское общество перегрето историческими нарративами, убежден Виталий Кулик.
'Олицетворяет все плохое': Кулик назвал, кто для Польши хуже Бандеры
В Польше растут антиукраинские настроения / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Кулика:

  • Польское общество перегрето историческими нарративами
  • Навроцкий сохраняет старый подход в политике нарративов

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вопрос о нарастании антиукраинской истерии в Польше.

"Польское общество перегрето историческими нарративами. Навроцкий, будучи президентом, продолжает оставаться еще и директором Института национальной памяти – пусть не формально, но реально. Он сохраняет нарративную политику в риторике, выступлениях и т. п.", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт отмечает, что для среднестатистического украинца вопрос исторической памяти в части украино-польских отношений не является приоритетом.

"Да, у нас происходит национализация государства и исторического наследия. У нас не завершено формирование политической нации, и нам предстоит преодолеть определенный период с перекосами, связанными с национализацией и построением собственного исторического нарратива, который, в частности, включает в себя борьбу УПА за независимость. Это не абсолютизируется в украинском обществе", - указал он.

Вместе с тем собеседник пояснил, что для поляков фигура Степана Бандеры равнозначна Волынской трагедии.

"Для поляков Бандера олицетворяет все плохое, что украинцы сделали для Польши. Но, честно говоря, если бы не было Бандеры, был бы Хмельницкий, который для польского государства, польской историографии и польского национального исторического нарратива представляет гораздо большее зло, чем Бандера", - добавил Кулик.

Скандал с Польшей: раскрыта главная причина

Историк и народный депутат, ранее возглавлявший Украинский институт национальной памяти, Владимир Вятрович высказал свою оценку тому, почему польские власти, по его мнению, усиливают антиукраинские настроения в обществе.

Он считает, что нынешняя ситуация стала результатом длительного формирования соответствующих взглядов среди поляков. По словам Вятровича, на протяжении примерно двух десятилетий польские политики активно продвигали трактовки исторических событий, основанные на представлении о якобы организованном украинскими националистами геноциде.

Как отметил историк, сформировавшиеся таким образом общественные настроения теперь используются в политических целях. По его мнению, нагнетание негативного отношения к Украине позволяет отдельным польским политикам получать дополнительную поддержку и извлекать из этой ситуации политические преимущества.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Тогда в соцсетях публично разъяснили, что это решение связано с присвоением подразделению Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА".

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий обнародовал подробности. По его словам, лишение ордена было взвешенным шагом после предоставления Украине времени на изменение позиции относительно названия подразделения УПА, при этом польская сторона отвергает обвинения в стратегической ошибке.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский отправил орден Белого орла президенту Польши "Новой почтой". Владимир Зеленский объяснил, почему вернул Польше орден Белого орла, и высказался о будущем украинско-польских отношений.

Читайте также:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Польши Виталий Кулик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и Запорожье мощные взрывы, РФ ударила баллистикой: первые детали

В Киеве и Запорожье мощные взрывы, РФ ударила баллистикой: первые детали

00:42Украина
"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

00:01Украина
"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

23:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра, 11 августа: Тельцам — радость, Стрельцам — трудности

Гороскоп на завтра, 11 августа: Тельцам — радость, Стрельцам — трудности

Звезды уже решили: перед тремя знаками зодиака начнут открываться все двери

Звезды уже решили: перед тремя знаками зодиака начнут открываться все двери

Как убрать пыль с растений: простой трюк, который заменит нудное протирание листьев

Как убрать пыль с растений: простой трюк, который заменит нудное протирание листьев

Чернобыль готовят к возможному возвращению российских войск - Der Spiegel

Чернобыль готовят к возможному возвращению российских войск - Der Spiegel

Богатство уже близко: три знака зодиака вот-вот сорвут крупный куш

Богатство уже близко: три знака зодиака вот-вот сорвут крупный куш

Последние новости

00:42

В Киеве и Запорожье мощные взрывы, РФ ударила баллистикой: первые детали

00:01

"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

10 августа, понедельник
23:44

Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чегоВидео

23:10

НБУ резко поднял валютные лимиты: сколько теперь доступно по карте

23:07

"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

"Могут лишиться бронирования за один день": юрист - об изменениях в мобилизации осенью«Могут лишиться бронирования за один день»: юрист - об изменениях в мобилизации осенью
23:04

11 августа три знака зодиака вступают в новую эру: кому улыбнется судьба

22:21

Кошельки будут ломиться от купюр: какие знаки зодиака будут купаться в роскоши

22:13

Табу при выборе имени для ребенка в Украине — о каких запретах знают не все

22:10

РФ получила новую баллистику из КНДР: Зеленский предупредил об угрозеВидео

Реклама
21:57

Залп десятков ракет по Украине за раз: "Мадяр" раскрыл планы РФ

21:52

Солнечное затмение 12 августа: в каких регионах Украины можно увидеть это явление

21:31

Секретный лайфхак с лавровым листом — зачем его добавляют в сахарницу

21:15

Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелостьВидео

21:02

Кондиционер больше не нужен: один простой предмет поможет пережить ночную жаруВидео

20:56

Украинский МиГ-29 разбился в Одесской области: в ВС рассказали о судьбе пилота

20:47

Магнитные бури 11 и 12 августа — специалисты обновили данные по K-индексу

20:44

Польша выставила условие Украине для вступления в ЕС – что требует

20:02

Повестка, ВВК и розыск: юрист рассказал о последствиях потери бронированияВидео

20:01

Зачем прокалывать яйцо иглой: секретный кулинарный трюк для хозяек

19:58

Цены на товары и продукты подскочили: в Госстате раскрыли, что подорожало

Реклама
19:45

Помидоры трескаются во время созревания: какая ошибка портит весь урожайВидео

19:18

Рожденные сиять: названы даты рождения с мощнейшим природным магнетизмом

19:16

Людей призывают смазать двери средством для мытья посуды: результат удивитВидео

19:10

Кремль готовит медиа-шоу с участием украинских пленных: Коваленко предупредил об угроземнение

19:08

Маринованные помидоры без зелени и специй: простой рецепт на 1 литр воды

19:05

Россия готовит новую волну ударов: куда может целиться враг и что ждет Украину осенью

18:57

"Олицетворяет все плохое": Кулик назвал, кто для Польши хуже Бандеры

18:51

Рыбаки поймали сразу трех подводных гигантов на крючок: как им это удалось

18:37

Мыши панически боятся одного запаха: что нужно насыпать в носок, чтобы прогнать грызунов

18:33

Не засохнут даже в зной: каким растениям не страшна экстремальная жараВидео

18:31

Солнечное затмение 12 августа — для кого эта неделя станет судьбоносной

18:29

Ракетного топлива станет меньше: ВСУ поразили важный нефтехимический комбинат РФ

18:06

Собака или пес: что из этого русизм и как на самом деле следует называть питомца

17:56

Мужчина купил картину в секонд-хенде: находка может сделать его богачом

17:44

Черный налет и запах сырости исчезнут: как правильно очистить резинку стиральной машины

17:36

Цены на АЗС достигли пика: начнут ли бензин и дизель дешеветь

17:23

Чем смазать пирожки вместо яиц: простой секрет идеальной корочки

17:11

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с ребенком за 11 секунд

16:51

Пора менять: признаки того, что холодильник доживает последние дниВидео

16:45

Мобилизация женщин без детей в Украине: в ЦПД сделали громкое заявление

Реклама
16:33

Обычная душевая занавеска больше не нужна: найдена идеальная замена для ванной

16:31

Мобилизация и бронирование осенью может измениться: юрист назвал условияВидео

15:57

Доллар дорожает, евро сделал рывок: новый курс валют на 11 августа

15:44

Что положить в морозилку, чтобы сэкономить: хитрость против больших счетов

15:36

Женщина впервые за 14 лет съела мясо и расплакалась: что случилосьВидео

15:34

"Никому не станет легче": в ВС призвали медиа не раздувать тему "несбитых ракет"

15:14

Температура упадет до +20 градусов, но есть нюанс: когда вернется жара

14:48

Три знака зодиака скоро встретят любовь и попрощаются с одиночеством

14:33

РФ планирует удары до 200 баллистик за атаку: Мадяр назвал способ помешать врагу

14:07

Столовые приборы покрываются ржавчиной: виновата не только водаВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять