'Олицетворяет все плохое': Кулик назвал, кто для Польши хуже Бандеры

Польское общество перегрето историческими нарративами, убежден Виталий Кулик.

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В Польше растут антиукраинские настроения / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Кулика:

Польское общество перегрето историческими нарративами

Навроцкий сохраняет старый подход в политике нарративов

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вопрос о нарастании антиукраинской истерии в Польше.

"Польское общество перегрето историческими нарративами. Навроцкий, будучи президентом, продолжает оставаться еще и директором Института национальной памяти – пусть не формально, но реально. Он сохраняет нарративную политику в риторике, выступлениях и т. п.", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что для среднестатистического украинца вопрос исторической памяти в части украино-польских отношений не является приоритетом.

"Да, у нас происходит национализация государства и исторического наследия. У нас не завершено формирование политической нации, и нам предстоит преодолеть определенный период с перекосами, связанными с национализацией и построением собственного исторического нарратива, который, в частности, включает в себя борьбу УПА за независимость. Это не абсолютизируется в украинском обществе", - указал он.

Вместе с тем собеседник пояснил, что для поляков фигура Степана Бандеры равнозначна Волынской трагедии.

"Для поляков Бандера олицетворяет все плохое, что украинцы сделали для Польши. Но, честно говоря, если бы не было Бандеры, был бы Хмельницкий, который для польского государства, польской историографии и польского национального исторического нарратива представляет гораздо большее зло, чем Бандера", - добавил Кулик.

Скандал с Польшей: раскрыта главная причина

Историк и народный депутат, ранее возглавлявший Украинский институт национальной памяти, Владимир Вятрович высказал свою оценку тому, почему польские власти, по его мнению, усиливают антиукраинские настроения в обществе.

Он считает, что нынешняя ситуация стала результатом длительного формирования соответствующих взглядов среди поляков. По словам Вятровича, на протяжении примерно двух десятилетий польские политики активно продвигали трактовки исторических событий, основанные на представлении о якобы организованном украинскими националистами геноциде.

Как отметил историк, сформировавшиеся таким образом общественные настроения теперь используются в политических целях. По его мнению, нагнетание негативного отношения к Украине позволяет отдельным польским политикам получать дополнительную поддержку и извлекать из этой ситуации политические преимущества.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Тогда в соцсетях публично разъяснили, что это решение связано с присвоением подразделению Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА".

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий обнародовал подробности. По его словам, лишение ордена было взвешенным шагом после предоставления Украине времени на изменение позиции относительно названия подразделения УПА, при этом польская сторона отвергает обвинения в стратегической ошибке.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский отправил орден Белого орла президенту Польши "Новой почтой". Владимир Зеленский объяснил, почему вернул Польше орден Белого орла, и высказался о будущем украинско-польских отношений.

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О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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