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В МИД РФ сказали, готовы ли пойти на "заморозку" войны в Украине

Виталий Кирсанов
10 августа 2026, 10:21
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Кремль обвинил Украину в нанесении "террористических" ударов по российской энергетической инфраструктуре.
Кремль не считает возможным простое прекращение боевых действий
Кремль не считает возможным простое прекращение боевых действий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Кратко:

  • Кремль не считает возможным простое прекращение боевых действий
  • МИД РФ раскритиковал политику США в отношении Украины

В Москве отвергают сценарий временного прекращения боевых действий в Украине без устранения того, что российская сторона называет "первопричинами конфликта". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

По словам российского дипломата, Кремль не считает возможным простое прекращение боевых действий без решения вопросов, которые Москва связывает с началом войны.

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"Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакое "замораживание" невозможно", - заявил Галузин.

Отдельно представитель российского МИД подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. Он утверждает, что украинский лидер якобы "потерял всякую связь с реальностью" и предпринимает шаги, которые, по версии Москвы, ведут к дальнейшей эскалации войны.

Галузин также обвинил Украину в нанесении "террористических" ударов по российской энергетической инфраструктуре. В частности, он упомянул объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подчеркнув, что эта система, по его словам, в первую очередь имеет значение для экономики Казахстана.

"Надеемся, что на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в частности со стороны США и стран Европы, которые имеют влияние на киевский режим и чьи нефтегазовые компании являются акционерами КТК", - сказал российский чиновник.

Кроме того, Галузин раскритиковал политику США в отношении Украины, назвав ее "противоречивой".

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что о таком подходе якобы свидетельствуют продолжающиеся поставки американского вооружения Украине, передача разведывательной информации и другая поддержка Киева.

"Об этом свидетельствуют продолжающиеся поставки американского оружия киевскому режиму, предоставление разведывательных данных и другая поддержка, которая не согласуется со стремлением к миру", - заявил Галузин.

Когда может закончиться война - прогноз военного

Заместитель командира Третьего армейского корпуса и командир полка "Азов" Максим Жорин высказал мнение, что в 2026 году Украина может получить окно возможностей для проведения справедливых переговоров. В то же время он не ожидает завершения активных боевых действий уже в этом году.

По его оценке, существенное увеличение потерь российских войск и полное сдерживание их продвижения, прежде всего благодаря технологическому превосходству Украины, способны создать условия для достижения желаемого результата. Жорин считает, что сохранение инициативы и нынешней динамики как минимум в течение следующих шести месяцев может стать переломным моментом в пользу Украины.

По его мнению, для этого необходимо активно внедрять современные технологии в ведение боевых действий, а также масштабировать наиболее эффективные подходы к управлению войсками.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский озвучил оценки потерь России и Украины в ходе полномасштабной войны. По его словам, РФ потеряла около 1,6 млн военнослужащих, из которых около 700 тыс. погибших, а Украина - не менее 50 тыс. погибших и почти 400 тыс. раненых.

Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил об изменении тактики воздушных атак России против Украины. Он отметил, что противник увеличивает количество реактивных дронов и одновременно сокращает использование обычных беспилотников. По его словам, самым сложным для перехвата остается баллистическое вооружение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о предложениях Украины относительно форматов перемирия. Он уточнил, что Украина предлагает различные форматы, включая прекращение ударов с воздуха и энергетическое перемирие. По его словам, Кремль пока не готов к реальным переговорам, и изменение позиции может произойти только при нарастании внутреннего давления из-за ударов по Wildberries, проблем на НПЗ, дефицита топлива и потерь бизнеса.

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