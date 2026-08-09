В одной из областей Украины эвакуируют население: въезд с детьми запрещен

Решение было принято в связи с ухудшением обстановки в сфере безопасности и расширением географии российских ударов.

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В Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации / Коллаж: Главред, фото (иллюстративное): ГСЧС Херсонской области, МВД

Кратко:

В Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации

В перечень добавлены Краснопольское и Чаривное Борозенской общины

В селах запретят въезд семьям с детьми

В Херсонской области расширили перечень населенных пунктов, где проводится обязательная эвакуация населения из-за постоянных российских обстрелов. В него включили села Краснопольское и Чаривное Борозенской общины. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны региона.

"Заслушали доклад начальницы Борозенской СВА Алены Охримовской и рассмотрели ситуацию с безопасностью в Борозенской общине, которая ежедневно страдает от вражеских обстрелов, география которых значительно расширилась. Решено добавить в перечень населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация населения в безопасные районы, еще села Краснопольское и Чаривное", - заявил Прокудин. видео дня

По его словам, решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью и расширения географии российских ударов. В Краснопольском и Чаривном также запретят въезд семьям с детьми из-за высокой угрозы их жизни и здоровью.

FPV-дрон / Инфографика: Главред

В ходе заседания Совета обороны отдельно обсудили усиление российского дронного террора против гражданского населения Херсона и прилегающих территорий. Также участники заседания заслушали доклады об обеспечении и комплектовании подразделений, проанализировали результаты мобилизации за июль и определили задачи на август. Особое внимание уделили работе военно-медицинских комиссий и дальнейшему взаимодействию ТЦК, Нацполиции и Департамента здравоохранения.

Сколько дронов РФ запускает по Херсону - статистика ОВА

Российские войска усилили атаки беспилотниками по Херсону, целенаправленно охотясь на мирных жителей, рассказал заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников. В то же время российские войска почти ежедневно применяют управляемые авиабомбы и обстреливают побережье области из артиллерии.

Чиновник отметил, что масштабы атак с использованием дронов достигли абсолютного антирекорда. По его словам, россияне запускают около 1000 беспилотников различных типов, если учитывать FPV-дроны и Mavic со сбрасываемыми взрывчатыми веществами.

"Ситуация только ухудшается, ведь россияне уже запускают 1000 дронов, если считать вместе с "Мавиками", и сбрасывают взрывчатку. Это антирекорд", - подчеркнул Толоконников. В то же время российские войска почти ежедневно применяют управляемые авиабомбы и обстреливают побережье области из артиллерии.

Атаки РФ по Херсону - новости по теме

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил о расширении перечня населенных пунктов, где введена обязательная эвакуация. В перечень включили несколько населенных пунктов и определенные районы Херсона.

Как ранее сообщал Главред, в результате ударов оккупантов по Херсону два человека погибли и девять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Спасатели ликвидировали очаги возгораний в жилом секторе и работали под угрозой повторных ударов.

Недавно президент Зеленский отметил, что на видео, которое распространилось в сети, отчетливо видно, как в Херсоне дрон преследовал мирного жителя и сбросил взрывчатку рядом с ним. Пострадавший выжил и получил многочисленные ранения, а за год жертвами атак дронов стали сотни людей.

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О персоне: Александр Прокудин Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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