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Ситуация в Польше на грани: эксперт рассказал, к чему привели нападения на украинцев

Сергей Кущ
9 августа 2026, 12:51
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Дальнейшее обострение отношений Киева и Варшавы играет прежде всего на руку России.
Эксперт предупредил, к чему привели нападения на украинцев
Эксперт предупредил, к чему привели нападения на украинцев / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые тезисы:

  • Антиукраинская риторика в Польше вошла в мейнстрим
  • Кулик связал ее с ростом напряжения вокруг украинцев
  • Эксперт считает, что обострение выгодно прежде всего России

Рост числа нападений на украинцев в Польше может быть связан с многолетним усилением антиукраинской риторики во внутренней польской политике. В результате тема, которую раньше преимущественно использовали крайне правые силы, постепенно вошла в политический мейнстрим.

Такое мнение в интервью Главреду высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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По его словам, существует серьезная диспропорция в том, какое место украинско-польские отношения занимают в общественной дискуссии двух стран.

"На самом деле же украинско-польские отношения не входят даже в топ-10 главных тем в нашем обществе. Зато в Польше отношения с Украиной стабильно входят в топ-3 главных тем. Именно поэтому польское общество перегрето гораздо сильнее, чем наше", - заявил Кулик.

Антиукраинская риторика стала частью политической борьбы

Эксперт считает, что первоначально украинскую тему особенно активно эксплуатировали представители польских крайне правых сил, используя ее в противостоянии с либеральными политиками.

Однако впоследствии, утверждает Кулик, подобная риторика стала использоваться значительно шире.

"Сначала антиукраинскую карту активно разыгрывали польские крайне правые силы в борьбе с либералами. Впоследствии эта тема стала частью политического мейнстрима", - отметил он.

По мнению эксперта, проблема заключается в том, что политическая риторика способна выходить за пределы публичных дискуссий и отражаться на ситуации на улицах.

Кулик использовал формулировку о начале в Польше "антиукраинских погромов". При этом это является оценкой самого эксперта, а не установленной в приведенном материале юридической квалификацией отдельных нападений.

Аналитик считает, что польские партии оказались в ситуации, когда отказ от жесткой риторики в отношении Украины может восприниматься как электорально невыгодный шаг.

"Не использовать антиукраинскую риторику в Польше – значит терять голоса, особенно консервативной части поляков", - считает Кулик.

По его словам, поэтому даже некоторые политики, которые раньше занимали более сдержанную или проукраинскую позицию, вынуждены учитывать изменение общественных настроений.

Как Украина и Польша могут выйти из кризиса

Кулик считает, что исправить ситуацию исключительно заявлениями политиков будет крайне сложно. По его мнению, необходим длительный диалог с участием руководства двух государств, историков, интеллектуалов и представителей гражданского общества.

В качестве примера он напомнил о периоде президентства Леонид Кучма и Александр Квасьневский, когда Киев и Варшава предпринимали совместные шаги для исторического примирения.

Кулик отметил, что тогда велась сложная работа с историческими травмами двух народов, включая исследования и эксгумации жертв конфликтов.

По его мнению, важную роль играла и работа историков, которые пытались отделить установленные факты от национальных политических интерпретаций.

Выгода для России

Кулик считает, что Украине необходимо искать в польском обществе политиков и общественных деятелей, выступающих за рациональный диалог между двумя государствами.

По его словам, дальнейшее обострение отношений Киева и Варшавы играет прежде всего на руку России, поскольку ослабляет сотрудничество государств Восточной Европы и их способность совместно противодействовать российским угрозам.

Особую опасность эксперт видит в ситуации, когда жесткая политическая риторика начинает влиять на поведение отдельных людей.

"Проблема заключается в том, что использование антиукраинских нарративов переходит от контролируемой эскалации к неконтролируемым уличным погромам", - резюмировал Кулик.

Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик сделал важное заявление по поводу антиукраинской риторики в Польше. Он подчеркнул, что пик обострения отношений существенно повлияет на дальнейшее развитие дискуссии вокруг миграции и безопасности, усиливая давление на двусторонние контакты. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время интервью заявил о необходимости пересмотра исторической политики в отношении ОУН и УПА. По его словам, условия вступления Украины в ЕС помогут снизить напряжение в диалоге между Киевом и Варшавой и создать основу для дальнейших переговоров.

Как ранее сообщал Главред, Игорь Таро высказал позицию по поводу статуса временной защиты и поддержки украинских беженцев. Таро обратил внимание на сложные нововведения для беженцев и призвал профильные ведомства координировать практические шаги для минимизации социальной напряженности.

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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