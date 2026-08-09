"Опасная ситуация": в Турции намекнули, что РФ может применить ядерное оружие

В Турции назвали условие, при котором Россия может пойти на ядерный удар по Украине.

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В Турции намекнули, что РФ может применить ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказал Хакан Фидан:

РФ может применить ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы

Мировое сообщество должно остановить войну

Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины, если ситуация в войне станет для Кремля критической и Москва окажется в безвыходном положении. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает Clash Report.

По словам главы турецкого МИД, такой сценарий возможен в случае, если война на истощение перестанет ограничиваться линией фронта и начнет серьезно затрагивать российский тыл.

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Фидан отметил, что при возникновении для России экзистенциальной угрозы руководство страны может решиться на применение "последнего варианта" Судя по контексту заявления, речь идет о ядерном оружии.

"Вопрос сводится к тому, выживет ли страна или нет. Придётся использовать любые имеющиеся в распоряжении средства. Если разрушения достигнут такого уровня, Россия может прибегнуть к последнему доступному варианту" , - сказал он.

Фидан заявил, что эта тема уже обсуждалась во время его контактов с российской и западной сторонами.

"Этот вопрос тоже может возникнуть, поскольку говорили, что сейчас этого требует общественность. Это опасная ситуация. Всё, что люди говорят, что не произойдёт, в итоге происходит", - добавил дипломат.

Резюмируя он подчеркнул, что международному сообществу нужно во что бы то ни стало вмешаться и остановить войну, так как она распространяется и географически, и с точки зрения целей и методов, добавляет Anadolu.

По словам Фидана, война РФ против Украины может перейти на еще более высокий уровень, поэтому этой ситуации нужно избежать.

Существует ли угроза ядерного сценария - комментарий эксперта

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова оценила вероятность того, что Кремль может прибегнуть к эскалации войны в случае угрозы потери оккупированного Крыма. В интервью Главреду она высказала мнение, что дополнительных рычагов для существенного обострения ситуации, кроме политического упрямства, у Владимира Путина фактически не осталось.

По её мнению, российскому диктатору вряд ли удастся добиться непосредственного участия белорусской армии в войне против Украины. Эксперт считает, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко сосредоточен прежде всего на собственных внутренних проблемах и не заинтересован в открытом втягивании своей страны в боевые действия.

Курносова также отметила, что, помимо административных ресурсов, у Кремля нет действенных инструментов для кардинального изменения ситуации в свою пользу.

"Что касается ядерного оружия, то категорически против его применения выступает Китай. А без китайской поддержки сегодняшняя Россия просто не сможет", - резюмировала Курносова.

Ядерные угрозы РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Иван Ступак заявил, что ядерная угроза со стороны Беларуси является выдумкой для шантажа Запада и доказательств наличия оружия пока нет. Он пояснил, что нет доказательств наличия ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, белорусская армия не имеет доступа к обслуживанию боеголовок, и вероятность реального удара со стороны Москвы равна нулю.

В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что применение ядерного оружия со стороны России маловероятно и для Украины это не ожидаемый вариант действий противника. Он подчеркнул, что ядерное оружие не будет применено из-за отсутствия эффекта неожиданности и появления у Украины средств поражения. Эксперт также привел данные о наличии в России 11 атомных станций и 35 действующих энергоблоков, которые могут пострадать в случае ударов.

Reuters сообщало, что российские ультранационалисты, которых называют "ястребами", призывают Кремль к более жестким действиям против Украины. Агентство пишет, что они призывают к ядерным ударам и полной мобилизации. По данным Reuters, среди требований были удары по правительственным объектам в Киеве, ликвидация президента Украины и заявления Константина Малофеева о войне "всеми доступными средствами".

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О персоне: Хакан Фидан Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".

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