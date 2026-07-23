Удар 'ядеркой' по Украине: Загородний о худшем сценарии для Кремля

Украина не сдастся даже после удара РФ ядерным оружием, убежден Тарас Загородний.

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Может ли Кремль применить ядерное оружие / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Загороднего:

Украина не сдастся даже после удара РФ ядерным оружием

рименение ядерного оружия будет иметь для России ужасные последствия

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вероятность применения страной-агрессором РФ ядерного оружия в войне с Украиной.

"Если бы была возможность применить ядерку, россияне уже давно бы это сделали, если бы они знали, что с ее помощью и без негативных последствий для себя смогут решить вопрос", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Вместе с тем эксперт отмечает, что Украина не сдастся даже после удара РФ ядерным оружием.

"А вот последствия такого шага для РФ будут катастрофическими. Все ядерные государства категорически против этого, особенно Китай. Применение ядерного оружия против неядерного государства будет иметь для России ужасные последствия, и от нее отвернется даже Китай. И россияне это прекрасно понимают", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Угроза удара РФ ядерным оружием: мнение эксперта

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова оценила вероятность того, что Кремль пойдет на дальнейшую эскалацию войны в Украине в случае реальной угрозы освобождения оккупированного Россией Крыма. По ее словам, применение ядерного оружия маловероятно, поскольку Китай решительно выступает против такого сценария. Без поддержки Пекина нынешняя Россия попросту не сможет продолжать свою политику в прежнем формате.

/ Инфографика: Главред

Напомним, как писал Главред, Путин принял новую ядерную доктрину, которая предусматривает то, что Москва может рассмотреть возможность ядерного удара в ответ на нападение на РФ или Беларусь из-за критической угрозы их суверенитету или территориальной целостности.

Ранее также, на фоне постоянного ядерного шантажа со стороны Кремля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дураки не боятся, когда речь идет об угрозах применения ядерного оружия.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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