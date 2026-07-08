Угроза ядерного удара РФ по Украине: появился неожиданный прогноз

Изменить ситуацию в свою пользу Кремль просто не в состоянии, считает Ольга Курносова.

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Раскрыта угроза применения РФ ялерного оружия / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Важное из заявлений Курносовой:

Категорически против применения ядерного оружия выступает Китай

Кроме административных возможностей, у Путина ничего другого не остается

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова оценила вероятность эскалации Кремлем войны в Украине в случае угрозы освобождения оккупированного РФ Крыма.

"Никаких дополнительных инструментов, кроме собственного упрямства, у Путина нет. Пятый год идет полномасштабная война", - подчеркнула она в интервью Главреду.

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По словам эксперта, диктатору Владимиру Путину вряд ли удастся добиться того, чтобы белорусская армия тоже сражалась на украинском фронте.

"И я не думаю, что сейчас ему удастся сломать Лукашенко. У Лукашенко свои проблемы и ему не до проблем Путина", - говорит она.

По словам эксперта, кроме административных возможностей, у Путина ничего другого не остается, потому изменить ситуацию в свою пользу он просто не в состоянии.

"Что касается ядерки, то категорически против ее применения выступает Китай. А без китайской поддержки сегодняшняя Россия просто не сможет", - резюмировала Курносова.

Смотрите видео - интервью Ольги Курносовой:

Возможные последствия масштабной ядерной войны

Специалисты считают, что крупный ядерный конфликт может стать одной из самых разрушительных угроз для человечества. По их оценкам, последствия обмена ядерными ударами могут проявиться практически сразу и привести к огромным человеческим потерям.

При этом опасность заключается не только в непосредственном воздействии взрывов. Исследователи предупреждают, что такой сценарий способен серьезно повлиять на климат всей планеты. Из-за попадания большого количества пыли и сажи в атмосферу может возникнуть эффект так называемой "ядерной зимы", при котором температура в некоторых регионах резко снизится на продолжительный период.

Подобные климатические изменения могут особенно сильно затронуть территории с развитым сельским хозяйством, включая отдельные районы США и Украины. Ученые предполагают, что это способно привести к падению урожайности, нехватке продуктов питания и серьезным нарушениям в работе международных систем поставок.

/ Инфографика: Главред

Ядерный шантаж РФ - новости по теме

Напомним, бывший офицер российских ядерных сил, который дезертировал из армии, сообщил, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские ядерные силы были приведены в полную боевую готовность.

Накануне, как писал Главред, Путин принял новую ядерную доктрину, которая предусматривает то, что Москва может рассмотреть возможность ядерного удара в ответ на нападение на РФ или Беларусь из-за критической угрозы их суверенитету или территориальной целостности.

Ранее также, на фоне постоянного ядерного шантажа со стороны Кремля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дураки не боятся, когда речь идет об угрозах применения ядерного оружия.

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О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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