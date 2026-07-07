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Мухи будут облетать дом стороной: домашний способ работает без химии и спреев

Алексей Тесля
7 июля 2026, 19:23
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Чтобы снизить вероятность появления мух, специалисты рекомендуют регулярно очищать слив раковины.
муха
Раскрыт способ, как отпугнуть мух / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • В теплое время года насекомые быстрее размножаются
  • Одним из привлекательных мест для мух может стать кухонная мойка
  • Чтобы снизить вероятность появления мух, регулярно очищайте слив раковины

Летом мухи появляются в домах значительно чаще, поскольку высокая температура ускоряет их жизненный цикл.

В теплое время года насекомые быстрее размножаются и активно ищут места, где есть пища, влага и подходящие условия для откладывания яиц, пишет Express.

видео дня

Одним из самых привлекательных мест для мух может стать кухонная мойка. Многие уделяют внимание столешницам и мусорному ведру, но забывают о сливном отверстии. Именно внутри труб со временем накапливаются остатки пищи, жир и органические загрязнения, которые становятся благоприятной средой для размножения насекомых, особенно канализационных мух.

Использование аэрозолей помогает избавиться лишь от взрослых особей, но не устраняет источник проблемы. Кроме того, инсектициды могут содержать химические вещества, которые нежелательно применять в помещениях, где находятся дети или домашние животные.

Чтобы снизить вероятность появления мух, специалисты рекомендуют регулярно очищать слив раковины. Для этого достаточно периодически промывать его кипятком, который помогает удалить жировые отложения и остатки пищи, скопившиеся на внутренних стенках труб.

Дополнительно можно использовать средство для мытья посуды или кальцинированную соду. Эти средства эффективно растворяют жир и помогают устранить загрязнения, которые служат источником запахов, привлекающих насекомых.

Не менее важно поддерживать чистоту всей кухни. Остатки еды на рабочих поверхностях, переполненное мусорное ведро, грязная посуда и даже мелкие крошки могут привлекать мух. Поэтому летом рекомендуется чаще выносить мусор, своевременно мыть посуду, накрывать спелые фрукты и регулярно протирать столы.

Если проводить уборку кухни и очищать слив хотя бы раз в неделю, а при большом количестве мух - ежедневно, вероятность появления насекомых значительно снизится. Такой подход позволяет устранить причины их появления без необходимости постоянно использовать химические средства.

Как избавиться от мух инфографика
/ Главред

Смотрите видео - метод борьбы с мухами:

В этом видео автор рассказывает, что долгое время пытался справиться с нашествием мух в хозяйственном помещении, однако привычные способы не приносили желаемого результата.

После нескольких неудачных попыток ему удалось найти метод, который оказался гораздо эффективнее. В ролике он подробно показывает, что именно сделал для борьбы с насекомыми, и объясняет, каким образом этот способ помог заметно уменьшить их количество.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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