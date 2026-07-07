Как отмыть холодильник одним бюджетным средством за считанные минуты — лайфхак

Холодильник будет сиять чистотой, и без дорогой химии.

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Эффективное средство для мытья холодильника / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как приготовить чудо-средство для мытья холодильника

Как сделать аромадиффузор для холодильника

Помыть холодильник - непростая задача, ведь обычно в нём скапливается не только грязь, но и неприятный запах. На первый взгляд, вымыть холодильник до идеала без дорогих профессиональных средств невозможно.

Но Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok рассказала, как в домашних условиях сделать чудо-средство для мытья холодильника.

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Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Как приготовить домашнее средство для мытья холодильника

Чтобы легко отмыть холодильник, блогерша советует смешать 1 чайную ложку лимонной кислоты и 150 миллилитров горячей воды. Это средство нужно перелить в распылитель, распылить по холодильнику и протереть тряпкой или губкой.

Как сделать натуральный аромадиффузор для холодильника

Блогерша также поделилась советом, как избежать появления неприятного запаха в холодильнике. Для этого в баночку нужно насыпать соду и положить цедру лимона.

Также можно добавить несколько капель эфирного масла лимона, лаванды или мяты. Затем баночку нужно закрыть марлей и можно ставить в холодильник.

Смотрите видео о том, чем отмыть холодильник:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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