Как отмыть холодильник одним бюджетным средством за считанные минуты — лайфхак

Вы узнаете:
- Как приготовить чудо-средство для мытья холодильника
- Как сделать аромадиффузор для холодильника
Помыть холодильник - непростая задача, ведь обычно в нём скапливается не только грязь, но и неприятный запах. На первый взгляд, вымыть холодильник до идеала без дорогих профессиональных средств невозможно.
Но Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok рассказала, как в домашних условиях сделать чудо-средство для мытья холодильника.
Как приготовить домашнее средство для мытья холодильника
Чтобы легко отмыть холодильник, блогерша советует смешать 1 чайную ложку лимонной кислоты и 150 миллилитров горячей воды. Это средство нужно перелить в распылитель, распылить по холодильнику и протереть тряпкой или губкой.
Как сделать натуральный аромадиффузор для холодильника
Блогерша также поделилась советом, как избежать появления неприятного запаха в холодильнике. Для этого в баночку нужно насыпать соду и положить цедру лимона.
Также можно добавить несколько капель эфирного масла лимона, лаванды или мяты. Затем баночку нужно закрыть марлей и можно ставить в холодильник.
Смотрите видео о том, чем отмыть холодильник:
@sizovasofiaa Три полезных лайфхака для холодильника 1️⃣ Чистка лимонной кислотой: 1 ч. л. на 150 мл воды 2️⃣ Натуральный аромадиффузор: сода + цедра лимона или апельсина, несколько капель эфирного масла (лимон, лаванда, мята) 3️⃣ Всегда складывай продукты в контейнеры, чтобы запах не распространялся по холодильнику. Попробуй эти лайфхаки, и твой холодильник будет идеально свежим! #холодильник#уборка#чистота#запах#лайфхак#рецепт#полезно#порядок♬ оригинальный звук - Сизова София
Читайте также:
- Не стоит класть в холодильник в жару - названы пять распространенных продуктов
- Молодой картофель будет как с грядки: секрет длительного хранения без ростков
- Как очистить антипригарное покрытие сковороды: простой домашний способ
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред