РФ ударила по 'Новой почте' в Кривом Роге: под угрозой атаки еще два города

Мониторинговые каналы предупреждают о вероятности удара по отделениям "Новой почты".

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Россия запланировала удар по сортировочным терминалам "Новой почты" / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, скриншот из видео

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"Шахед" поразил логистический объект в Кривом Роге

Пожар локализован, пострадавших не обнаружено

РФ может атаковать терминалы "Новой почты" в Кропивницком и Полтаве

В ночь на 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог ударным беспилотником. Вражеский дрон поразил объект гражданской инфраструктуры, в результате чего возник масштабный пожар. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, под утро оккупанты нанесли удар реактивным "Шахедом" по гражданскому объекту логистической компании. После попадания на месте вспыхнул крупный пожар, к ликвидации которого оперативно привлекли все экстренные службы.

видео дня

Из фото и видео, опубликованных в сети, видно, что в Кривом Роге пострадал терминал "Новой почты".

Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние здания. Несмотря на значительную площадь возгорания, в 06:25 пожар был локализован. В то же время работы по его полной ликвидации продолжаются. К тушению привлечены 11 расчетов ГСЧС.

На терминале "Новой почты" вспыхнул пожар - видео:

"Предварительно – без пострадавших, но точно можно будет сказать только после ликвидации последствий", – рассказал Вилкул.

Несмотря на ночную атаку, в Кривом Роге все коммунальные службы, общественный транспорт, больницы и социальные учреждения работают в штатном режиме.

Мониторинговый канал "еРадар" предупредил о подготовке Россией удара по сортировочным терминалам "Новой почты" в Кропивницком и Полтаве. Жителям этих городов рекомендуют быть осторожными, находясь в отделениях компании.

Когда возможна новая ракетная атака - прогноз эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что риск повторения массированных ракетных ударов России по Украине, в частности по Киеву, в ближайшее время остается достаточно высоким. По словам эксперта, даже если в ходе недавней атаки могла быть использована значительная часть месячного производства российских ракет, это не означает, что оккупанты исчерпали свои запасы.

Искандер / Инфографика: Главред

Жданов отметил, что, по данным украинской разведки, Россия может располагать до тысячи ракет различных типов. Наибольшую долю этого арсенала, по его словам, составляют ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Эксперт не исключил, что новая волна массированных ударов может произойти уже в ближайшие дни.

"Мы знаем, что, как сообщала наша разведка, у них есть до тысячи ракет различных типов. И наибольшее количество среди этих ракет составляют именно "Искандеры", - подытожил собеседник.

Удар по Киевской области 6 июля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву и области. Оккупанты применили баллистические ракеты "Искандер", "Циркон" и комплексы С-400, выпустив их по городу и пригороду за короткий промежуток времени.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки погибли 22 человека, еще почти 90 получили ранения. По его словам, основной целью российского удара были Киев и Киевская область.

Председатель Киевской ОВА Николай Калашник также сообщил, что в Вишневом продолжается эвакуация жителей из-за угрозы повторной детонации. На месте работают спасатели и полицейские, которые проверяют территорию.

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О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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