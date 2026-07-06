Дадут ли Украине новую ПВО после разрушительных атак РФ: Коваленко раскрыл карты

Военно-политический обозреватель считает, что, несмотря на кровавые атаки Кремля, Запад вряд ли оперативно предоставит Украине дополнительные системы ПВО.

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Суровый прогноз Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС Украины, facebook.com/sergii.koretskyi.page

Ключевые тезисы Коваленко:

Атаки РФ вряд ли ускорят принятие Западом решения по ПВО

Бюрократия Европы уже не раз тормозила реакцию на преступления РФ

Украина сохраняет военное преимущество, несмотря на удары

Последние массированные атаки России на Украину вряд ли существенно ускорят принятие решений западными партнерами о предоставлении дополнительных средств ПВО, хотя могут стать серьезным вызовом для НАТО. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Будем надеяться, что это ускорит процессы, но вряд ли. Таких натуралистичных кадров было очень много. Российских преступлений, убийств украинских семей и свидетельств зверств, совершаемых российскими оккупантами, уже накопилось немало. Но, если говорить откровенно, это не слишком ускорило бюрократические процессы в Европе", - подчеркнул он.

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В то же время аналитик выразил надежду, что последние удары России все же заставят НАТО оперативнее реагировать на угрозу и ускорить принятие решений по поддержке Украины.

"Я все-таки надеюсь, что эти удары станут вызовом для Североатлантического альянса и заставят его ускорить принятие необходимых решений. Ведь это действительно серьезный вызов. Но каких-то особо оптимистичных прогнозов по этому поводу я давать не буду", - добавил Коваленко.

Эксперт также прокомментировал предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, американский лидер сейчас заинтересован в политическом успехе после провала операции против Ирана.

По словам Коваленко, на этом фоне Украина демонстрирует сильные позиции в войне, несмотря на постоянные массированные российские удары по гражданской инфраструктуре.

"Трампу сейчас очень нужна какая-то победа. После провала операции Epic Fury против Ирана ему нужно быть на стороне того, кто побеждает. А Украина сейчас демонстрирует, что, несмотря на террористические атаки на наши города и гражданское население, в военном плане она доминирует над Россией", - подытожил он.

Почему над Киевом не сбили баллистические ракеты - объяснение ВВС

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что основные разрушения и жертвы в Киеве стали следствием ударов баллистическими ракетами, которые сложно перехватить. Он отметил, что для сбивания таких целей требуются специализированные системы ПВО, в частности Patriot и их аналоги.

"Сегодня 23 ракеты "Искандер М/С-400" и "Циркон"/"Оникс" - это противокорабельные ракеты, которые противник запускает с севера, они также летят по баллистической траектории. Только ракеты Patriot и их аналоги могут противостоять таким ракетам", - отметил Игнат.

ОТРК "Искандер-М" / Инфографика: Главред

В то же время украинская ПВО значительно эффективнее уничтожает крылатые ракеты и дроны, иногда почти полностью.

Игнат подчеркнул, что РФ может делать ставку именно на баллистические ракеты, поскольку их значительно сложнее перехватить. Также отмечается рост количества ударных и реактивных дронов с повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Удар по Киевской области 6 июля - новости по теме

Как сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии мощных взрывов в столице в результате ракетного удара. По его словам, враг применил баллистические ракеты типа "Искандер", "Циркон" и комплексы С-400, нанеся удары по городу и его окрестностям за короткий промежуток времени.

В результате массированного российского удара по Киеву и области погибли 22 человека, ещё около 90 получили ранения. Президент Владимир Зеленский заявил, что основной целью атаки были Киев и пригороды.

По данным главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника, в пригороде столицы, в частности в Вишневом, продолжается эвакуация жителей из-за угрозы повторной детонации. К работам привлечены спасатели и полиция, которые обследуют территорию на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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