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Дадут ли Украине новую ПВО после разрушительных атак РФ: Коваленко раскрыл карты

Руслана Заклинская
6 июля 2026, 23:32
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Военно-политический обозреватель считает, что, несмотря на кровавые атаки Кремля, Запад вряд ли оперативно предоставит Украине дополнительные системы ПВО.
Дадут ли Украине новую ПВО после разрушительных атак РФ: Коваленко раскрыл карты
Суровый прогноз Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС Украины, facebook.com/sergii.koretskyi.page

Ключевые тезисы Коваленко:

  • Атаки РФ вряд ли ускорят принятие Западом решения по ПВО
  • Бюрократия Европы уже не раз тормозила реакцию на преступления РФ
  • Украина сохраняет военное преимущество, несмотря на удары

Последние массированные атаки России на Украину вряд ли существенно ускорят принятие решений западными партнерами о предоставлении дополнительных средств ПВО, хотя могут стать серьезным вызовом для НАТО. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Будем надеяться, что это ускорит процессы, но вряд ли. Таких натуралистичных кадров было очень много. Российских преступлений, убийств украинских семей и свидетельств зверств, совершаемых российскими оккупантами, уже накопилось немало. Но, если говорить откровенно, это не слишком ускорило бюрократические процессы в Европе", - подчеркнул он.

видео дня

  • Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля
    Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля
    Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля
    Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля
    Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля
    Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля
    Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля
    Последствия ударов по Киеву и Киевской области 6 июля фото: t.me/dsns_telegram

В то же время аналитик выразил надежду, что последние удары России все же заставят НАТО оперативнее реагировать на угрозу и ускорить принятие решений по поддержке Украины.

"Я все-таки надеюсь, что эти удары станут вызовом для Североатлантического альянса и заставят его ускорить принятие необходимых решений. Ведь это действительно серьезный вызов. Но каких-то особо оптимистичных прогнозов по этому поводу я давать не буду", - добавил Коваленко.

Эксперт также прокомментировал предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, американский лидер сейчас заинтересован в политическом успехе после провала операции против Ирана.

По словам Коваленко, на этом фоне Украина демонстрирует сильные позиции в войне, несмотря на постоянные массированные российские удары по гражданской инфраструктуре.

"Трампу сейчас очень нужна какая-то победа. После провала операции Epic Fury против Ирана ему нужно быть на стороне того, кто побеждает. А Украина сейчас демонстрирует, что, несмотря на террористические атаки на наши города и гражданское население, в военном плане она доминирует над Россией", - подытожил он.

Почему над Киевом не сбили баллистические ракеты - объяснение ВВС

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что основные разрушения и жертвы в Киеве стали следствием ударов баллистическими ракетами, которые сложно перехватить. Он отметил, что для сбивания таких целей требуются специализированные системы ПВО, в частности Patriot и их аналоги.

"Сегодня 23 ракеты "Искандер М/С-400" и "Циркон"/"Оникс" - это противокорабельные ракеты, которые противник запускает с севера, они также летят по баллистической траектории. Только ракеты Patriot и их аналоги могут противостоять таким ракетам", - отметил Игнат.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
ОТРК "Искандер-М" / Инфографика: Главред

В то же время украинская ПВО значительно эффективнее уничтожает крылатые ракеты и дроны, иногда почти полностью.

Игнат подчеркнул, что РФ может делать ставку именно на баллистические ракеты, поскольку их значительно сложнее перехватить. Также отмечается рост количества ударных и реактивных дронов с повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Удар по Киевской области 6 июля - новости по теме

Как сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии мощных взрывов в столице в результате ракетного удара. По его словам, враг применил баллистические ракеты типа "Искандер", "Циркон" и комплексы С-400, нанеся удары по городу и его окрестностям за короткий промежуток времени.

В результате массированного российского удара по Киеву и области погибли 22 человека, ещё около 90 получили ранения. Президент Владимир Зеленский заявил, что основной целью атаки были Киев и пригороды.

По данным главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника, в пригороде столицы, в частности в Вишневом, продолжается эвакуация жителей из-за угрозы повторной детонации. К работам привлечены спасатели и полиция, которые обследуют территорию на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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