Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Серьезная проблема": Коваленко раскрыл главную угрозу массированных ударов РФ

Алексей Тесля
7 июля 2026, 00:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Партнеры Украины тормозят процесс передачи необходимых ракет для отражения ударов баллистических ракет РФ, говорит Александр Коваленко.
Коваленко
Александр Коваленко прокомментировал удары РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: Facebook А.Коваленко, скриншот

Главное из заявлений Коваленко:

  • Украине не хватает ракет для систем ПВО
  • РФ сдерживает Украина от нападения на страны Европы

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал опасность ударов баллистических ракет РФ по Украине.

"С перехватом российской баллистики действительно серьезная проблема. Нам не хватает ракет для систем ПВО, и об этом постоянно говорит президент", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт напомнил о том, что партнеры Украины тормозят процесс передачи необходимых ракет для отражения ударов баллистических ракет РФ.

"У них есть необходимые противоракеты, но они не спешат их передавать, объясняя это угрозой вторжения России в европейские страны. Они оставляют запас ракет для собственной защиты. Однако, по моим оценкам, таких запасов у них больше, чем им реально нужно. Зато для Украины эти ракеты сейчас гораздо важнее. Тем более что именно Украина сегодня сдерживает Россию от возможного нападения на страны Европы, что является главным элементом защиты европейцев сегодня", - добавил Коваленко.

Удары России баллистическими ракетами: что известно

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высказался о ночной атаке на Киев, заявив, что применение баллистического вооружения, по его оценке, не связано с достижением значимого военного результата и больше напоминает демонстрацию силы.

По словам Коваленко, подобные удары имеют прежде всего информационную и психологическую цель. Он считает, что таким образом российская сторона пытается создать определенный эффект для внутренней аудитории, переключая внимание общества с внутренних проблем, среди которых упоминаются сложности с обеспечением топливом и очереди на автозаправочных станциях.

Как отметил руководитель ЦПД, атаки по жилым районам могут использоваться как инструмент пропагандистского воздействия, направленный на формирование нужного информационного фона.

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Александр Коваленко ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дадут ли Украине новую ПВО после разрушительных атак РФ: Коваленко раскрыл карты

Дадут ли Украине новую ПВО после разрушительных атак РФ: Коваленко раскрыл карты

23:32Украина
Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года

Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года

22:00Мир
Война перешла в новую фазу: Зеленский объяснил, где решится судьба Украины

Война перешла в новую фазу: Зеленский объяснил, где решится судьба Украины

21:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

Какие люди родились "под счастливой звездой": их удача не знает границ

Какие люди родились "под счастливой звездой": их удача не знает границ

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около авто за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около авто за 43 с

Китайский гороскоп на завтра, 7 июля: Драконам - упорство, Собакам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 7 июля: Драконам - упорство, Собакам - пауза

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев

Последние новости

00:12

"Серьезная проблема": Коваленко раскрыл главную угрозу массированных ударов РФ

06 июля, понедельник
23:32

Дадут ли Украине новую ПВО после разрушительных атак РФ: Коваленко раскрыл картыФото

23:16

Сотни ракет и дронов: Жданов назвал вероятные сроки нового удара РФ

22:38

Класть в холодильник в жару не стоит – названы пять распространенных продуктовВидео

22:20

Жара может "убить" авто: водителей призвали срочно проверить одну детальВидео

В России уже запущены процессы, способные похоронить Путина – КурносоваВ России уже запущены процессы, способные похоронить Путина – Курносова
22:00

Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года

21:59

Война перешла в новую фазу: Зеленский объяснил, где решится судьба Украины

21:50

"Путин выбирает худший сценарий": Андрусив — о точке невозврата в войнемнение

21:41

Как спасти пересоленный суп: популярный лайфхак оказался мифом

Реклама
21:30

Когда выкапывать озимый чеснок: огородник раскрыл секрет обильного урожаяВидео

21:15

США предупредили Украину о новых массированных ударах РФ – мониторы рассказали, чего ждать

21:09

"Мгновенная карма" для РФ: уничтожен обстреливавший Киев комплекс С-400Видео

20:42

Ситуация тяжелая, сотни домов без газа: Зеленский сделал заявление о ВишневомФото

20:21

Больше никаких развалившихся котлет: хитрость, которая спасёт ужин

20:03

Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногиеВидео

19:59

Когда состоится новый массированный удар по Украине — названы даты и сценарий атаки

19:29

Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцевВидео

19:21

Свобода превыше всего — какие знаки зодиака никогда не строят планов на будущее

19:01

Ценой собственных жизней: экипаж вертолета Ми-8 погиб при отражении атаки дронов

19:00

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России

Реклама
18:55

"Антиукраинская истерия": Вятрович раскрыл причины громкого скандала с Польшей

18:45

Превратятся в кашу: какие популярные овощи нельзя замораживать

18:44

"Ракет для "Patriot" нет вообще": в Минобороны предупредили о тревожном сценарииВидео

18:40

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняковВидео

18:19

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

18:05

Ябеда или наушник: как правильно назвать доносчика на украинском языке

17:59

Трамп раскрыл новые детали переговоров с Путиным и сделал заявление о завершении войны

17:45

"Кому нужна жена": Ирина Билык неожиданно обратилась к ухажерамВидео

17:38

Никаких тарелок в раковине: почему нельзя оставлять грязную посуду даже на ночьВидео

17:15

Военный учет 17-летних: что нужно сделать до 31 июля, чтобы не попадать в ТЦК

17:08

Можно ли спать с включенным вентилятором всю ночь: главная ошибка многих

16:56

"Взрывы над головой": Кравец вышла на связь и показала разбитую квартиру

16:41

Потомки Ярослава Мудрого до сих пор правят Европой: в чьих жилах течет украинская кровьВидео

16:37

В море выследили танкеры с бензином РФ: Мадяр рассказал о поражении 47 целей

16:25

Цены резко "полетели" вниз: в Украине дешевеет популярный овощ

16:15

Неопрятность налицо: 3 ошибки, которые удешевляют любой образВидео

16:15

Евро продолжает стремительно падать: новый курс валют на 7 июля

15:59

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениевВидео

15:56

Конец тяжелого периода — 5 знаков зодиака, которым повезет 7 июля

15:51

"СВО" закончилось: в Кремле впервые заявили о войне против Украины и назвали виновных

Реклама
15:22

Как отмыть посуду из нержавейки до блеска за 35 минут: классный лайфхак

15:17

Какое предупреждение скрывает треугольник на бирке одежды: почти все игнорируютВидео

15:07

Не только варенье — 4 неожиданных способа приготовить смородину

15:01

Могилевской стало плохо после концерта: артистка сообщила, что произошлоВидео

15:01

Крупнейший НПЗ России: Украина впервые разнесла Омский НПЗ в 2500 км от границыФото

14:45

Вареники больше не будут рваться: что обязательно добавить в воду во время варки

14:42

Кровавый удар по Киеву: почему ПВО не сбила баллистику и какова настоящая цель атаки РФ

14:18

"Сэкономит кучу денег": лайфхак, как переделать детское боди в новую одежду

13:51

Режим, который недооценивают: зачем на самом деле нужен вентилятор в духовкеВидео

13:51

После жары Украину накроют дожди и грозы: когда погода резко изменится

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять