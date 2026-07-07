"Серьезная проблема": Коваленко раскрыл главную угрозу массированных ударов РФ

Партнеры Украины тормозят процесс передачи необходимых ракет для отражения ударов баллистических ракет РФ, говорит Александр Коваленко.

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Александр Коваленко прокомментировал удары РФ по Украине / Коллаж: Главред, фото: Facebook А.Коваленко, скриншот

Главное из заявлений Коваленко:

Украине не хватает ракет для систем ПВО

РФ сдерживает Украина от нападения на страны Европы

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал опасность ударов баллистических ракет РФ по Украине.

"С перехватом российской баллистики действительно серьезная проблема. Нам не хватает ракет для систем ПВО, и об этом постоянно говорит президент", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что партнеры Украины тормозят процесс передачи необходимых ракет для отражения ударов баллистических ракет РФ.

"У них есть необходимые противоракеты, но они не спешат их передавать, объясняя это угрозой вторжения России в европейские страны. Они оставляют запас ракет для собственной защиты. Однако, по моим оценкам, таких запасов у них больше, чем им реально нужно. Зато для Украины эти ракеты сейчас гораздо важнее. Тем более что именно Украина сегодня сдерживает Россию от возможного нападения на страны Европы, что является главным элементом защиты европейцев сегодня", - добавил Коваленко.

Удары России баллистическими ракетами: что известно

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко высказался о ночной атаке на Киев, заявив, что применение баллистического вооружения, по его оценке, не связано с достижением значимого военного результата и больше напоминает демонстрацию силы.

По словам Коваленко, подобные удары имеют прежде всего информационную и психологическую цель. Он считает, что таким образом российская сторона пытается создать определенный эффект для внутренней аудитории, переключая внимание общества с внутренних проблем, среди которых упоминаются сложности с обеспечением топливом и очереди на автозаправочных станциях.

Как отметил руководитель ЦПД, атаки по жилым районам могут использоваться как инструмент пропагандистского воздействия, направленный на формирование нужного информационного фона.

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что ПВО не сбила ни одной баллистики и Циркона. Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему ПВО не сбила баллистику. Наибольшее число жертв зафиксировано в Подольском и Дарницком районах столицы.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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