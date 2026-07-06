Когда состоится новый массированный удар по Украине — названы даты и сценарий атаки

По словам аналитика, Россия может прибегнуть к новому обстрелу, чтобы поддержать атмосферу террора.

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Когда состоится новый массированный удар по Украине - Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Командование ВВС, 126-я отдельная бригада территориальной обороны, Главред

Ключевые тезисы:

Новая атака РФ возможна уже в ближайшие дни

Удар будет слабее, чем атаки 2 и 6 июля

Россия может нанести удар и после саммита НАТО

Россия может прибегнуть к новым воздушным атакам по Украине уже в ближайшие дни, однако их характер, вероятно, будет отличаться от недавних массированных ударов. В то же время военно-политический контекст, в частности проведение саммита НАТО, может повлиять на выбор времени для очередной атаки. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Вполне возможно, что атаки состоятся уже в ближайшие дни, но они не будут столь разрушительными и масштабными, как 2 и 6 июля", - отметил Коваленко.

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По его словам, интенсивность последующих действий напрямую зависит от времени, необходимого российским войскам для восстановления своих ударных возможностей после предыдущих операций. Именно этот фактор, по его мнению, ограничивает масштаб возможных новых атак.

"Если сравнивать удары 2 и 6 июля, то этой ночью атака была менее мощной по количеству применённых средств поражения. А следующий удар, если он состоится через 24 или 48 часов, будет ещё менее масштабным. Россияне просто не успеют провести послеполетное обслуживание авиации, зарядить пусковые установки и подготовить новые полетные задания. Поэтому, если такой удар и состоится, он будет еще более ограниченным по масштабу. Но ради поддержания атмосферы паники и террора РФ может пойти на это", - подчеркнул Коваленко.

Отдельно аналитик предполагает, что Кремль может выбрать и другой момент для демонстративных действий. По его мнению, важным ориентиром является завершение саммита НАТО и реакция Москвы на его итоги.

По словам Коваленко, после 8 июля Россия может намеренно нанести очередной удар, использовав его в качестве политического сигнала в ответ на решение Альянса. Он считает, что таким образом Кремль будет пытаться продемонстрировать, что международные заявления и резолюции не меняют его подходов к ведению войны.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Путин отдал срочный приказ организовать новые массированные удары по Украине. Во время визита в пункт управления он подчеркнул необходимость продолжить удары по инфраструктуре и сосредоточить усилия на объектах ВПК. По сообщению издания, в результате предыдущих атак, в частности 2 июля, по данным президента, известно о 21 погибшем.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о накоплении россиянами сил и средств для новых массированных ударов и одновременно об усилении украинской ПВО и развертывании дронов-перехватчиков. Он подчеркнул, что РФ накапливает силы для новых ударов и что ответ Украины заключается в системном усилении противовоздушной обороны. По его данным, в июне было уничтожено почти 5 тысяч вражеских беспилотников.

Военный эксперт Олег Жданов указал на изменение тактики применения дронов и сохранение у России возможностей для повторения масштабных комбинированных атак. Он обратил внимание на то, что изменения в тактике применения дронов затрудняют работу украинской ПВО и позволяют обходить системы обороны. По его оценке, во время предыдущего удара было задействовано около 500 ударных беспилотников, и примерно такое же количество может находиться в резерве.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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