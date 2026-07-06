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"Олицетворение России": полуживая Волочкова опозорилась на сцене

Кристина Трохимчук
6 июля 2026, 11:34
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"Танец" в исполнении Анастасии Волочковой стал вирусным в сети.
Анастасия Волочкова стала посмешищем в сети
Анастасия Волочкова стала посмешищем в сети / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Анастасия Волочкова попыталась вспомнить балетное прошлое
  • Как отреагировали пользователи Threads

Российская балерина и путинистка Анастасия Волочкова в очередной раз опозорилась в сети. В Threads большую популярность набрало видео с выступлением когда-то первой балерины РФ, которая сейчас полностью растеряла свои навыки.

На ролике заметно, что Волочкова, задыхаясь, из последних сил пытается исполнять балетные па. Комментаторы обратили внимание на то, что из-за длительного употребления алкоголя физические нагрузки стали для Анастасии непосильными, а ее фигура стала объектом насмешек в сети.

видео дня
Волочкова опозорилась танцем в сети
Волочкова опозорилась танцем в сети / скрин из видео
Реакция соцсетей на танец Волочковой
Реакция соцсетей на танец Волочковой / скрин из Threads
В сети шутят над алкоголизмом Волочковой
В сети шутят над алкоголизмом Волочковой / скрин из видео
Волочкова еле может танцевать
Волочкова еле может танцевать / скрин из видео

"Балет" Волочковой начали активно сравнивать с ситуацией в России - былое "величие" попросту сдулось, обнажив последствия всех пороков. Особенно на этом акцентировали внимание комментаторы из Украины - они отметили, что россиян обманывают во всем, в том числе подсовывая танцы Волочковой вместо настоящего балета.

Танец Волочковой обсуждают в сети
Танец Волочковой обсуждают в сети / скрин из видео
Танец Волочковой сравнили с
Танец Волочковой сравнили с "величием" РФ / скрин из Threads
Реакция украинцев на танец Волочковой
Реакция украинцев на танец Волочковой / скрин из Threads

Комментаторы также выразили недоумение желанием бывшей балерины продолжать позориться на сцене вместо того, чтобы спокойно уйти на пенсию. Ответ, по их мнению, нашелся быстро - балерина все еще хочет жить на широкую ногу и заводить молодых любовников, чтобы хвастаться ими в соцсетях и интервью.

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О персоне: Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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