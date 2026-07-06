"Олицетворение России": полуживая Волочкова опозорилась на сцене

Вы узнаете:
- Анастасия Волочкова попыталась вспомнить балетное прошлое
- Как отреагировали пользователи Threads
Российская балерина и путинистка Анастасия Волочкова в очередной раз опозорилась в сети. В Threads большую популярность набрало видео с выступлением когда-то первой балерины РФ, которая сейчас полностью растеряла свои навыки.
На ролике заметно, что Волочкова, задыхаясь, из последних сил пытается исполнять балетные па. Комментаторы обратили внимание на то, что из-за длительного употребления алкоголя физические нагрузки стали для Анастасии непосильными, а ее фигура стала объектом насмешек в сети.
"Балет" Волочковой начали активно сравнивать с ситуацией в России - былое "величие" попросту сдулось, обнажив последствия всех пороков. Особенно на этом акцентировали внимание комментаторы из Украины - они отметили, что россиян обманывают во всем, в том числе подсовывая танцы Волочковой вместо настоящего балета.
Комментаторы также выразили недоумение желанием бывшей балерины продолжать позориться на сцене вместо того, чтобы спокойно уйти на пенсию. Ответ, по их мнению, нашелся быстро - балерина все еще хочет жить на широкую ногу и заводить молодых любовников, чтобы хвастаться ими в соцсетях и интервью.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что вночь на 6 июля российские войска совершили одну из самых мощных комбинированных атак на Украину с начала полномасштабного конфликта. Появились подробности о том, как на этот массированный обстрел отреагировали украинские знаменитости.
Также Наталка Денисенко не собирается долго задерживаться в роли невесты и хочет сыграть свадьбу в ближайшее время. Популярная звезда намекнула, что не видит смысла откладывать столь важное событие, и подготовка к празднику уже идет полным ходом.
Читайте также:
- Россиянка украла песню "Одна калина" у Софии Ротару и запела про любовь к РФ
- Барак Обама показал взрослую дочь: нежное фото
- Принц Гарри принял решение в отношении своих детей
О персоне: Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред