Нужно ли во время грозы выключать технику из розеток: ответ электриков удивит

Даже современные системы защиты электросети не всегда способны уберечь бытовую технику от удара молнии.

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Нужно ли выключать технику во время грозы - что делать во время грозы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Нужно ли выключать бытовую технику во время грозы

Защищают ли предохранители технику от удара молнии

Какая молния является самой опасной для электроприборов

Во время грозы молния может представлять опасность не только на улице, но и в вашем доме. Многие считают, что современные электросети и защитные устройства полностью защищают бытовую технику от последствий удара молнии. Однако специалисты отмечают, что в отдельных случаях даже они не гарантируют полной защиты.

Главред расскажет, нужно ли во время грозы отключать бытовую технику от сети.

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Нужно ли во время грозы отключать бытовую технику от розеток

Артур Суровецкий, глава организации Skywarn Polska, объясняет, что опасность зависит от типа молнии. Обычные отрицательные удары в большинстве случаев сдерживаются молниеотводами и системами защиты. Но существуют положительные разряды: они значительно реже, однако во много раз мощнее, пишет Komputer Świat. Именно они представляют наибольшую угрозу, ведь способны создавать настолько сильное электромагнитное поле, что в домашней проводке возникают индуцированные токи, которые могут вывести из строя любую электронику.

Особенность положительных молний в том, что они опасны даже тогда, когда в доме выключены главные предохранители. Индукция в кабельной сети происходит независимо от состояния выключателей. Поэтому единственным надёжным способом защиты остаётся физическое отключение приборов от электросети.

Как распознать самые сильные удары

Положительные разряды имеют характерные признаки: они выглядят как идеально прямая, чрезвычайно яркая вспышка, а звук грома напоминает взрыв или пушечный залп. В такие моменты риск для техники максимален, и действовать нужно немедленно.

Специалисты отмечают, что вероятность повреждения бытовой техники во время каждой грозы остается невысокой. Однако она не равна нулю, особенно если молния ударит неподалеку от дома или в элементы электросети.

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Об источнике: Komputer Świat Komputer Świat - польский журнал и веб-сайт, посвящённый технологиям, основанный 7 октября 1998 года. Изначально издавался как журнал, а впоследствии превратился в один из крупнейших технологических веб-сайтов в Польше. Сайт публикует новости, советы и обзоры оборудования, игр и услуг, а также информацию о новых технологиях, мобильных приложениях и гаджетах, пишет Википедия.

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