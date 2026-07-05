Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Нужно ли во время грозы выключать технику из розеток: ответ электриков удивит

Инна Ковенько
5 июля 2026, 17:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Даже современные системы защиты электросети не всегда способны уберечь бытовую технику от удара молнии.
Нужно ли во время грозы выключать технику из розеток: ответ электриков удивит
Нужно ли выключать технику во время грозы - что делать во время грозы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Нужно ли выключать бытовую технику во время грозы
  • Защищают ли предохранители технику от удара молнии
  • Какая молния является самой опасной для электроприборов

Во время грозы молния может представлять опасность не только на улице, но и в вашем доме. Многие считают, что современные электросети и защитные устройства полностью защищают бытовую технику от последствий удара молнии. Однако специалисты отмечают, что в отдельных случаях даже они не гарантируют полной защиты.

Главред расскажет, нужно ли во время грозы отключать бытовую технику от сети.

видео дня

Нужно ли во время грозы отключать бытовую технику от розеток

Артур Суровецкий, глава организации Skywarn Polska, объясняет, что опасность зависит от типа молнии. Обычные отрицательные удары в большинстве случаев сдерживаются молниеотводами и системами защиты. Но существуют положительные разряды: они значительно реже, однако во много раз мощнее, пишет Komputer Świat. Именно они представляют наибольшую угрозу, ведь способны создавать настолько сильное электромагнитное поле, что в домашней проводке возникают индуцированные токи, которые могут вывести из строя любую электронику.

Особенность положительных молний в том, что они опасны даже тогда, когда в доме выключены главные предохранители. Индукция в кабельной сети происходит независимо от состояния выключателей. Поэтому единственным надёжным способом защиты остаётся физическое отключение приборов от электросети.

Как распознать самые сильные удары

Положительные разряды имеют характерные признаки: они выглядят как идеально прямая, чрезвычайно яркая вспышка, а звук грома напоминает взрыв или пушечный залп. В такие моменты риск для техники максимален, и действовать нужно немедленно.

Специалисты отмечают, что вероятность повреждения бытовой техники во время каждой грозы остается невысокой. Однако она не равна нулю, особенно если молния ударит неподалеку от дома или в элементы электросети.

Читайте также:

Об источнике: Komputer Świat

Komputer Świat - польский журнал и веб-сайт, посвящённый технологиям, основанный 7 октября 1998 года. Изначально издавался как журнал, а впоследствии превратился в один из крупнейших технологических веб-сайтов в Польше. Сайт публикует новости, советы и обзоры оборудования, игр и услуг, а также информацию о новых технологиях, мобильных приложениях и гаджетах, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
удар молнии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

18:30Мир
РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

16:27Украина
Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса

Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса

16:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

Что приготовить из смородины на зиму: лучшие идеи для каждой хозяйки

Что приготовить из смородины на зиму: лучшие идеи для каждой хозяйки

Последние новости

18:30

У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

18:25

Градус напряжения зашкаливает: как Кремль пытается поссорить Украину и Польшу

17:59

Нужно ли во время грозы выключать технику из розеток: ответ электриков удивит

17:58

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - остерегаться, Девам - смелость

17:47

Чем нельзя закусывать алкоголь: почему сало и огурцы оказались под запретом

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
17:32

В Польше громкий скандал из-за "тайной" передачи Украине ракет для Patriot

17:00

Неделя больших денег: три знака китайского зодиака сорвут куш с 6 по 12 июля

16:55

Главные именины недели: кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля

16:33

Садоводы раскрыли простой секрет: черная пятнистость больше не испортит розыВидео

Реклама
16:27

РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

16:07

Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса

16:04

Соседи посмеялись, а потом повторили: зачем закапывать сырое яйцо на грядке

16:02

Куст будет усыпан ягодами: как обрезать смородину в июле

16:01

Какие иконы следует держать в комнате и в машине: как обеспечить духовную защиту

15:33

Умер актер-копия Путина: где он играл и чем прославилсяВидео

15:18

Паутинный клещ поражает огурцы в жару: как спасти урожай без химикатов

15:16

Украину накроет новая волна непогоды: когда придут дожди и сильный ветер

15:12

"Нагрянули": в армию мобилизовали игроков хоккейного клуба "Кременчуг" - детали

15:10

Почему нельзя сидеть на пороге: священник раскрыл истинную причинуВидео

14:52

Украина ударила по ключевым объектам в Крыму: Мадяр и Генштаб сообщили детали

Реклама
14:28

Мотыга не понадобится: как легко избавиться от сорняков и травы на грядкеВидео

14:06

Почему 6 июля нельзя считать деньги: какой церковный праздник

13:56

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

13:43

Странное табу прошлого: почему в СССР запрещали даже ложиться на кровать днём

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

13:15

Магия входной двери: эзотерик поделилась ритуалом защиты дома от негатива

12:47

Ошибочно считаются украинскими: три имени, которые на самом деле иностранныеВидео

12:47

РФ готовит новый массированный удар: Жданов рассказал,они изменили тактику ударов

12:45

Барак Обама показал взрослую дочь: нежное фото

12:32

Народные приметы 6 июля: почему замолкает соловей и как привлечь здоровье

12:05

"Он знал риски": СМИ назвали новую версию обстоятельств смерти Майкла Джексона

12:01

6000 исчезли со счета: Ощадбанк и ПриватБанк подставляют украинцев

12:00

Ночью не охлаждает, а днём только нагревает: назван худший способ проветриванияВидео

11:47

Удача 6 июля: шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

11:21

Любовный гороскоп на 6–12 июля: Стрельцам — уют, Рыбам — исцеление

11:19

Принц Гарри принял решение в отношении своих детей

10:56

Как заставить орхидею цвести три раза в год: секрет "ленивого" уходаВидео

10:55

Федоров сказал, сколько в июне было поражено целей врага и ликвидировано оккупантов

10:37

Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

10:03

Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут — простой способ очищенияВидео

Реклама
09:48

Оккупировала ли РФ Константиновку: в ISW оценили слова Путина о "захвате" города

08:56

Украина превратила Крым в гигантскую логистическую мышеловку – NYT

08:48

Гороскоп на завтра, 6 июля: Близнецам — успех, Весам — волнение

08:10

До 11 июля будет новая эскалация с Польшей: Копытько назвал причинумнение

05:50

Подарок судьбы: четыре знака зодиака окажутся в эпицентре счастливых событий

04:31

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

03:33

Почему нельзя оставлять посуду на ночь: такая привычка разрушает счастье в семье

03:14

Почему младенцам дома нельзя надевать носки — неожиданный ответ

02:32

"Одного точно не будет": Вятрович объяснил, кто попадет в Национальный пантеон

01:05

В NASA удивили загадочным снимком Марса: в Сети заговорили о следах инопланетян

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять