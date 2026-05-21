Катастрофа в розетке: какие электроприборы нельзя подключать к удлинителям

Алексей Тесля
21 мая 2026, 23:15
Многие не знают точного энергопотребления своих устройств, и это увеличивает риск возгорания.
Какие приборы никогда нельзя подключать к удлинителю
Что нельзя подключать к удлинителю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Когда в комнате всего несколько розеток, возникает соблазн подключить все приборы через удлинитель. Но это далеко не всегда безопасно.

Мощные бытовые устройства могут перегрузить кабель, что грозит перегревом и даже пожаром, пишет Express.

Особенно опасно подключать к одному удлинителю:

  • чайники (до 3000 Вт)
  • электрические обогреватели (до 3000 Вт и выше)
  • тостеры (800–1500 Вт).

Одновременное использование нескольких таких приборов быстро превышает допустимую нагрузку кабеля.

Многие не знают точного энергопотребления своих устройств, и это увеличивает риск возгорания. Кроме того, качество удлинителя тоже важно — дешёвые или повреждённые кабели могут стать причиной короткого замыкания.

Самый надёжный способ решить проблему — обратиться к электрику и установить дополнительные розетки, чтобы избежать постоянной зависимости от удлинителей.

Жители одного из киевских жилых комплексов обратились с жалобой на владельцев электромобилей, которые заряжают машины напрямую от домашних розеток.

В некоторых случаях из квартир верхних этажей тянутся длинные переноски, нависшие над проходами и балконами соседей. Корреспонденты выяснили у экспертов, насколько безопасен и законен такой способ зарядки.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

