Катастрофа в розетке: какие электроприборы нельзя подключать к удлинителям

Вы узнаете:
- Мощные бытовые устройства могут перегрузить кабель
- Многие не знают точного энергопотребления обычных приборов
Когда в комнате всего несколько розеток, возникает соблазн подключить все приборы через удлинитель. Но это далеко не всегда безопасно.
Мощные бытовые устройства могут перегрузить кабель, что грозит перегревом и даже пожаром, пишет Express.
Особенно опасно подключать к одному удлинителю:
- чайники (до 3000 Вт)
- электрические обогреватели (до 3000 Вт и выше)
- тостеры (800–1500 Вт).
Одновременное использование нескольких таких приборов быстро превышает допустимую нагрузку кабеля.
Многие не знают точного энергопотребления своих устройств, и это увеличивает риск возгорания. Кроме того, качество удлинителя тоже важно — дешёвые или повреждённые кабели могут стать причиной короткого замыкания.
Самый надёжный способ решить проблему — обратиться к электрику и установить дополнительные розетки, чтобы избежать постоянной зависимости от удлинителей.
Жители одного из киевских жилых комплексов обратились с жалобой на владельцев электромобилей, которые заряжают машины напрямую от домашних розеток.
В некоторых случаях из квартир верхних этажей тянутся длинные переноски, нависшие над проходами и балконами соседей. Корреспонденты выяснили у экспертов, насколько безопасен и законен такой способ зарядки.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
